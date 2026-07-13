Desde Formosa apuntaron contra el Gobierno nacional por el tarifazo eléctrico en la provincia: "Un 86%"

La Defensoría del Pueblo de Formosa volvió a cuestionar la política energética del Gobierno nacional al asegurar que el fuerte incremento de las tarifas eléctricas responde principalmente a la quita de subsidios y al aumento de los costos mayoristas definidos por la Secretaría de Energía. Según el organismo provincial, durante 2026 los usuarios ya afrontan aproximadamente el 86% del costo real de la energía, mientras que la participación del Estado nacional en subsidios se redujo de manera significativa.

El planteo fue realizado luego de que la Defensoría difundiera un informe elaborado por el Ente Regulador de Obras y Servicios Públicos (EROSP), con el objetivo de explicar cómo se compone la factura de electricidad que reciben los usuarios formoseños y aclarar cuál es la incidencia de cada uno de los conceptos que integran el monto final.

El defensor del Pueblo, José Leonardo Gialluca, explicó que los valores correspondientes a la generación y el transporte de la energía son fijados exclusivamente por el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), a través de resoluciones dictadas por la Secretaría de Energía de la Nación, las cuales deben ser aplicadas obligatoriamente por todas las distribuidoras del país.

En ese sentido, sostuvo que la empresa distribuidora REFSA no tiene facultades para modificar esos valores, sino únicamente para trasladarlos a la tarifa conforme a la normativa nacional vigente.

Uno de los principales datos difundidos por el organismo indica que, por cada 100 pesos que paga un usuario en su factura de electricidad, solo 26 pesos permanecen en REFSA para afrontar los costos de distribución del servicio, mientras que los 74 pesos restantes se destinan al pago de la energía comprada en el Mercado Eléctrico Mayorista, el transporte eléctrico y los impuestos nacionales, incluido el IVA.

Desde la Defensoría remarcaron además que en Formosa no se aplican impuestos provinciales ni tasas municipales sobre la factura eléctrica, por lo que el importe abonado por los usuarios responde exclusivamente a los componentes establecidos por la normativa nacional y al Valor Agregado de Distribución (VAD), que constituye el único ingreso de la empresa provincial.

El VAD, explicaron desde el EROSP, permite cubrir los costos operativos necesarios para garantizar el servicio eléctrico en todo el territorio formoseño, incluyendo salarios del personal técnico y administrativo, mantenimiento de redes, logística, equipamiento, movilidad y demás gastos de funcionamiento. Asimismo, señalaron que este componente se actualiza de acuerdo con indicadores nacionales, como el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la evolución del tipo de cambio.

Gialluca afirmó que la reducción de subsidios nacionales modificó sustancialmente la estructura tarifaria y aseguró que actualmente "los usuarios afrontan aproximadamente el 86% del costo real de la energía eléctrica", mientras que la participación del Estado nacional mediante subsidios se redujo al 24%.

El defensor advirtió además que la combinación entre la quita de subsidios, la desregulación del mercado eléctrico y las sucesivas actualizaciones de los precios mayoristas continuará trasladándose a las facturas de usuarios residenciales y comerciales.

El informe también expone la magnitud de los incrementos registrados en los principales componentes tarifarios fijados por la Secretaría de Energía de la Nación. Según los datos difundidos por el EROSP, el costo de la potencia acumuló un incremento del 9.906%, el valor de la energía aumentó un 300% y el transporte eléctrico registró una suba del 5.572%.

Desde la Defensoría señalaron que estos incrementos impactan directamente en todas las distribuidoras del país y, por lo tanto, también en las boletas que reciben los usuarios formoseños.

Finalmente, el organismo recordó que continuará brindando asesoramiento gratuito a quienes tengan dudas sobre la composición de sus facturas eléctricas. Para ello, informó que la atención al público se mantendrá durante el receso administrativo de invierno, de lunes a viernes, entre las 8 y las 13, y de 18 a 20 horas.