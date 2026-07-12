Sacado, el Kun Agüero apuntó contra los "anti Argentina" en el Mundial 2026 (ESPN).

Sergio "Kun" Agüero se sacó en vivo, en plena transmisión de ESPN, y lapidó a los "anti" Selección Argentina en el Mundial 2026. El exdelantero de la "Albiceleste" comparte las emisiones de los partidos del equipo de Lionel Scaloni con su colega Carlos Tevez y el relator Sebastián "Pollo" Vignolo. En esta oportunidad, estalló al aire después de la expulsión de Breel Embolo a los 72 minutos.

El delantero nacido en Camerún ya estaba amonestado anteriormente y fingió una falta de Leandro Paredes que nunca existió, en la mitad de la cancha. Entonces, el VAR actuó correctamente de acuerdo a uno de los cambios que sufrió el reglamento para esta Copa del Mundo: la confusión de identidad. Como no era amarilla para el volante de Boca, el árbitro vio la acción en la pantalla, amonestó al atacante por simular y lo expulsó.

Sin embargo. los destractores de la "Scaloneta" seguramente se agarrarán de esa jugada para decir que al vigente campeón lo favorecen los jueces. Ello fue lo que motivó la furia del "Kun" Agüero, que disparó en vivo en ESPN: "A ver, si no sabés el reglamento, flaco, es amarilla... Y ahora tenemos a todos estos, los anti Argentina, que van a romper las pelotas. Romper las pelotas no, porque eso es amarilla. Más amarilla, roja".

El Pollo Vignolo y Tevez coincidieron con Agüero: "Suiza no tiene derecho"

Por su parte, el relator aseguró al aire que "se va Embolo, perfecto el árbitro, correcto. No, no, no hagan ese gesto... No, no, no. Suiza no tiene derecho a ese gesto. No, Embolo. A ver, usted estaba amonestado y simuló. La simulación es otra amarilla, no hay que discutir, eh. Es desconocer el reglamento".

Allí fue cuando saltó el "Apache" y coincidió: "No, Pollo, no hay nada que discutir. Nada. Pero bueno, todos los antecedentes que tienen son argentinos. Todos, en el banco, el técnico, todos. Fijate la impotencia de los jugadores de Suiza, que no hay dudas. Nosotros no tenemos dudas de que es amarilla y es roja".

Sacado, el Kun Agüero apuntó contra los "anti Argentina" en el Mundial 2026 (ESPN).

Se viene Argentina vs. Inglaterra en el Mundial 2026

El encuentro por la semifinal será en Atlanta, Estados Unidos, el miércoles 15 de julio a las 16 horas de Argentina. La transmisión en vivo en la televisión será de TyC Sports, Telefe, la TV Pública y DSports. En tanto, el streaming online será de MiTelefe, TyC Sports Play, DGO, Disney+, Paramount+ y la TV Pública en vivo en YouTube. El vencedor de este cruce se medirá en la gran final con el que se imponga en Francia vs. España, que jugarán el martes 14 desde las 16.