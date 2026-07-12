Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Domingo, 12 de julio

Arrancó el domingo con cielo cubierto y una temperatura de 8° en la Ciudad de Buenos Aires. La sensación térmica es de apenas 6°, producto de la alta humedad del 90% y un viento medio de 14 km/h con ráfagas de hasta 30 km/h.

A pesar de la nubosidad casi total (99%), la probabilidad de lluvia es nula para esta madrugada. El punto de rocío se ubica en 7°C y la visibilidad alcanza los 30 km, sin presencia de niebla. La presión atmosférica es de 1021 hPa y la cota de nieve se encuentra a 2000 metros.

Se recomienda salir abrigado ya que las condiciones se mantendrán frías durante las primeras horas del día. Seguí el pronóstico en vivo de El Destape.