Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te contamos cómo está el tiempo hoy, la temperatura actual, las alertas meteorológicas y el pronóstico extendido para que planifiques tu día.
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Domingo, 12 de julio
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
Hace 11 minutos
Arranca el domingo con 8° y cielo cubierto en la Ciudad
Arrancó el domingo con cielo cubierto y una temperatura de 8° en la Ciudad de Buenos Aires. La sensación térmica es de apenas 6°, producto de la alta humedad del 90% y un viento medio de 14 km/h con ráfagas de hasta 30 km/h.
A pesar de la nubosidad casi total (99%), la probabilidad de lluvia es nula para esta madrugada. El punto de rocío se ubica en 7°C y la visibilidad alcanza los 30 km, sin presencia de niebla. La presión atmosférica es de 1021 hPa y la cota de nieve se encuentra a 2000 metros.
Se recomienda salir abrigado ya que las condiciones se mantendrán frías durante las primeras horas del día. Seguí el pronóstico en vivo de El Destape.
Hace 26 minutos
Cielo cubierto y 9°C: así arranca la madrugada en Capital Federal
La madrugada de este domingo arranca con el cielo cubierto sobre Capital Federal. Según el registro oficial de las 03:00, el termómetro marca 9°C, aunque la sensación térmica es de apenas 7°C debido a la alta humedad del 92%.
A pesar de la densa nubosidad (99%), la probabilidad de lluvia es nula: 0%. El viento medio sopla a 14 km/h con ráfagas de hasta 30 km/h, y la visibilidad se mantiene en 25 km. La presión atmosférica es de 1021 hPa y el punto de rocío se ubica en 7°C.
El Servicio Meteorológico Nacional no reporta niebla en la ciudad y la cota de nieve se encuentra a 1900 metros. Así, la jornada comienza fría y sin precipitaciones, ideal para quienes madrugan.
Hace 1 hora
Madrugada cubierta y fresca: el termómetro marcó 9° en plena noche porteña
En plena madrugada del domingo, la Ciudad de Buenos Aires amanece bajo un cielo completamente cubierto. Según el registro oficial de las 03:00, el termómetro marca 9°C, aunque la sensación térmica es aún más baja: apenas 7°C. La humedad relativa trepa al 92%, lo que acentúa la percepción de frío en pleno invierno porteño.
El viento medio sopla del sector a 14 km/h, con ráfagas que alcanzan los 30 km/h, generando un amanecer ventoso y desapacible. La presión atmosférica se ubica en 1021 hPa, estable, mientras que el punto de rocío en 7°C confirma la alta saturación del aire. A pesar de la nubosidad casi total (99%), la probabilidad de lluvia es 0% y no se esperan precipitaciones en las próximas horas.
La visibilidad es buena: 25 kilómetros, sin presencia de niebla. La cota de nieve se encuentra en 1900 metros, muy por encima de la altura de la ciudad. Para quienes salen temprano, se recomienda abrigarse bien y tener precaución con las ráfagas de viento en zonas abiertas. Seguí en vivo el pronóstico del tiempo actualizado del Servicio Meteorológico Nacional.
Hace 1 hora
Madrugada porteña: 9°C con cielo cubierto y sensación de frío intenso
En la madrugada de Capital Federal, el Servicio Meteorológico Nacional registra 9°C de temperatura con un cielo cubierto que domina el paisaje nocturno. La sensación térmica es de apenas 7°C, potenciada por una humedad relativamente alta del 92% y un viento medio de 14 km/h que genera ráfagas de hasta 30 km/h.
A esta hora, la probabilidad de lluvia es nula (0% con 0 mm acumulados), aunque la nubosidad alcanza el 99%. La visibilidad es buena, de 25 km, y la presión atmosférica se sitúa en 1021 hPa. No se reporta niebla y la cota de nieve está a 1900 metros. El punto de rocío se ubica en 7°C, marcando la cercanía a la saturación del aire.
Para quienes circulan en la noche porteña, el viento del sur refuerza la sensación de frío. Se recomienda abrigo y precaución ante las ráfagas. El pronóstico del tiempo para las próximas horas indica que el cielo permanecerá mayormente cubierto hasta el amanecer.
Hace 1 hora
Arrancó el domingo con cielo cubierto y 9°: ¿sube la temperatura?
Arrancamos la jornada dominical con cielo cubierto en Capital Federal. El Servicio Meteorológico Nacional registró una temperatura de 9° a las 03:00 de la madrugada, con una sensación térmica de apenas 7°C debido al viento del sur que sopla a 14 km/h con ráfagas de hasta 30 km/h.
La humedad es alta, del 92%, y el punto de rocío se ubica en 7°C, lo que refuerza la sensación de frío. A pesar de la nubosidad casi total (99%), la probabilidad de lluvia es del 0% y no se esperan precipitaciones. La visibilidad es buena, de 25 kilómetros, y no hay niebla. La presión atmosférica es de 1021 hPa.
En cuanto a la cota de nieve, se encuentra a 1900 metros, por lo que no hay riesgo de nieve en la ciudad. El viento medio del sector sur mantiene el ambiente fresco. Se recomienda abrigarse bien si tenés que salir temprano. Seguí esta actualización en vivo para conocer los cambios durante el día.
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Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Sábado, 11 de julio
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