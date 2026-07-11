China evacúa a más de un millón de personas ante la llegada del tifón Bavi

Agricultores colocan bandejas de plántulas de arroz en un campo de arroz antes de la llegada del tifón Bavi a Wenzhou.

Por Go Nakamura, ​Xihao Jiang y Ella Cao

WENZHOU, China, 11 jul (Reuters) - China evacuó a más de ‌1,8 millones de ‌personas el sábado, mientras el tifón Bavi se dirigía hacia la ciudad oriental de Wenzhou tras azotar el sur de Japón con fuertes lluvias y vientos violentos, y rozar el norte de Taiwán.

Si bien Bavi sigue reduciendo ​su velocidad ⁠y perdiendo intensidad en su trayectoria hacia ‌el noroeste sobre aguas más frías, ⁠el tifón sigue representando ⁠un riesgo considerable debido al enorme volumen de humedad que contiene en sus franjas de lluvia, ⁠que abarcan una extensión similar a ​la de Francia de extremo a ‌extremo.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Bavi registraba vientos máximos ‌sostenidos de 144 kilómetros por hora, equivalentes ⁠a la categoría 1 de la escala de vientos de huracanes de Saffir-Simpson, y se encontraba a unos 200 kilómetros al sureste ​de ‌Wenling, en la provincia oriental de Zhejiang, a las 08:08 GMT, según el Centro Meteorológico Nacional.

Se prevé que Bavi toque tierra en las proximidades de Wenzhou, ⁠donde viven unos 10 millones de personas, a primera hora del domingo.

Los medios estatales informaron de que se había evacuado a más de 1,7 millones de personas en toda la provincia de Zhejiang, donde se encuentra Wenzhou, y a ‌más de 100.000 en la vecina provincia de Fujian.

Aunque Japón y Taiwán no han reportado hasta ahora ninguna víctima mortal a causa del tifón, en Filipinas fallecieron 17 personas debido a ‌las fuertes lluvias provocadas por un monzón del suroeste intensificado por Bavi.

Con información de Reuters