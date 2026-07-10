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Jorge Jesús es nombrado nuevo seleccionador de Portugal tras la eliminación en el Mundial

10 de julio, 2026 | 11.31

Por Rohith ​Nair

10 jul (Reuters) - Portugal anunció el viernes el nombramiento ‌de Jorge Jesús ‌como nuevo seleccionador nacional, pocos días después de la dimisión del técnico español Roberto Martínez tras la eliminación en el ​Mundial a ⁠manos de España.

• ‌Martínez anunció su adiós ⁠al cargo ⁠después de que España venciera a su selección por 1-0 ⁠en los octavos de ​final del Mundial, ‌indicando que su ‌contrato expiraba tras la ⁠derrota.

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• Jesús, de 71 años, ha desarrollado la mayor parte de ​su ‌carrera como entrenador en Portugal, donde ha dirigido, entre otros, al Benfica y al ⁠Sporting.

• Su último cargo como entrenador fue en el Al-Nassr, al que llevó a conquistar el título de la Liga Profesional de Arabia ‌Saudita en la temporada 2025-26.

• Cristiano Ronaldo marcó 29 goles en 33 partidos bajo las órdenes de ‌Jesús la temporada pasada.

• Ronaldo, de 41 años, confirmó que ‌este ⁠fue su último Mundial, pero no tomó ​ninguna decisión sobre su retirada de la selección.

(Editado en español por Carlos Serrano)

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