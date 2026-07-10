Jorge Jesús es nombrado nuevo seleccionador de Portugal tras la eliminación en el Mundial

Imagen de archivo del entrenador del Al Nassr, el portugués Jorge Jesús, antes de un partido de la Liga Profesional Saudí ante Al Shabab, en el Estadio Al Shabab FC, Riad, Arabia Saudita.

Por Rohith ​Nair

10 jul (Reuters) - Portugal anunció el viernes el nombramiento ‌de Jorge Jesús ‌como nuevo seleccionador nacional, pocos días después de la dimisión del técnico español Roberto Martínez tras la eliminación en el ​Mundial a ⁠manos de España.

• ‌Martínez anunció su adiós ⁠al cargo ⁠después de que España venciera a su selección por 1-0 ⁠en los octavos de ​final del Mundial, ‌indicando que su ‌contrato expiraba tras la ⁠derrota.

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• Jesús, de 71 años, ha desarrollado la mayor parte de ​su ‌carrera como entrenador en Portugal, donde ha dirigido, entre otros, al Benfica y al ⁠Sporting.

• Su último cargo como entrenador fue en el Al-Nassr, al que llevó a conquistar el título de la Liga Profesional de Arabia ‌Saudita en la temporada 2025-26.

• Cristiano Ronaldo marcó 29 goles en 33 partidos bajo las órdenes de ‌Jesús la temporada pasada.

• Ronaldo, de 41 años, confirmó que ‌este ⁠fue su último Mundial, pero no tomó ​ninguna decisión sobre su retirada de la selección.

(Editado en español por Carlos Serrano)