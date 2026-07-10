Trump dice que no firmará el proyecto de ley bipartidista sobre vivienda

Imagen de archivo del presidente de EEUU, Donald Trump, hablando con la prensa en pleno vuelo, en la cabina de prensa del nuevo Air Force One.

​El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes que no firmará un ‌proyecto de ley ‌bipartidista sobre la asequibilidad de la vivienda que calificó como un "gran bostezo", pero la medida puede convertirse en ley sin su firma.

Trump afirmó en una publicación en las redes sociales que no firmará "en PROTESTA por el hecho ​de que el ⁠Senado de Estados Unidos no sea capaz ‌de aprobar la LEY PARA SALVAR ⁠Estados Unidos".

El proyecto de ⁠ley sobre vivienda fue un caso excepcional de acuerdo bipartidista en torno a una legislación importante en ⁠un Congreso profundamente dividido.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Entre sus principales ​disposiciones se encuentran la exención ‌o la agilización de las ‌evaluaciones medioambientales para los proyectos de construcción ⁠de casas y el establecimiento de un límite al número de viviendas unifamiliares ya construidas que pueden poseer los grandes inversores de ​Wall ‌Street.

Trump canceló de forma repentina la ceremonia de firma del proyecto de ley el 24 de junio para presionar a los republicanos para que aprobaran su ⁠legislación, que exigiría una prueba de ciudadanía para inscribirse en el censo electoral y crearía una base de datos nacional de votantes a partir de registros estatales.

Trump lleva mucho tiempo afirmando de forma falsa que existe un fraude generalizado en las ‌elecciones estadounidenses.

Dado que el proyecto de ley ha sido aprobado por ambas cámaras del Congreso, podría convertirse en ley independientemente de que Trump lo firme o no. Tras recibir el proyecto, ‌el mandatario dispone de 10 días para firmarlo o vetarlo, y si no hace ninguna de las ‌dos cosas, ⁠entraría en vigor sin su firma.

El 29 de junio, Trump calificó el ​proyecto de ley de "un gran bostezo" en comparación con la legislación electoral.

Con información de Reuters