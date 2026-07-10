Fechas de cobro ANSES: quiénes cobran hoy jubilaciones, pensiones y AUH este viernes 10 de julio

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario de pagos para este viernes 10 de julio. Los jubilados, pensionados y titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) ya pueden consultar cuándo cobro según la terminación de su DNI. El organismo continúa con el cronograma de julio que incluye aumentos por movilidad y el bono extraordinario de $70.000 para los haberes más bajos.

Hoy es el turno de los beneficiarios con documentos finalizados en 1. Tanto los que perciben la jubilación mínima como las familias que reciben la AUH tienen depositados sus haberes en las cuentas bancarias habituales. A continuación, el detalle por prestación.

Jubilaciones y Pensiones (haber mínimo)

Los jubilados y pensionados que cobran hasta un haber mínimo y tienen DNI terminado en 1 reciben hoy su pago. El monto total incluye:

Jubilación mínima: $411.989,33

Bono extraordinario: $70.000

Total: $481.989,33

Asignación Universal por Hijo (AUH)

Las titulares de AUH con DNI terminado en 1 cobran hoy. El monto bruto por hijo es de $148.049, aunque se abona el 80% ($118.439,20) y el 20% restante se retiene hasta presentar la Libreta AUH. En caso de hijos con discapacidad, el valor asciende a $482.062.