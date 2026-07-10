Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te contamos cómo está el tiempo hoy, la temperatura actual, las alertas meteorológicas y el pronóstico extendido para que planifiques tu día.
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Viernes, 10 de julio
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
Hace 18 minutos
Arranca el viernes con 10° y cielo parcialmente nublado en Capital Federal
Este viernes arrancó con una temperatura de 10°C en la Ciudad de Buenos Aires. El cielo se presenta parcialmente nuboso y la sensación térmica es de 10°C, según el Servicio Meteorológico Nacional.
La humedad llega al 89%, mientras que la probabilidad de lluvia es del 0%. La visibilidad es de 35 kilómetros, y el viento sopla a 8 km/h con ráfagas de hasta 15 km/h.
La presión atmosférica se ubica en 1017 hPa y la cota de nieve a 3000 metros. Sin niebla reportada.
Hace 1 hora
Madrugada fresca y parcialmente nublada en Capital Federal: 10°C sin lluvia
La madrugada de este viernes en Capital Federal transcurre con cielo parcialmente nuboso y una temperatura de 10°C. Según el último reporte oficial de las 03:00, la sensación térmica se mantiene en los mismos 10 grados, mientras que la humedad alcanza el 89%.
La probabilidad de lluvia es del 0% con acumulados nulos, y el viento medio sopla a 8 km/h con ráfagas de hasta 15 km/h. La presión atmosférica se ubica en 1017 hPa y la visibilidad es de 35 km. No se registra niebla y la cota de nieve se encuentra a 3000 metros.
Para quienes circulen durante la madrugada, las condiciones son estables y frescas, ideales para llevar una campera ligera. Seguí en vivo la evolución del tiempo en la ciudad.
Hace 1 hora
Viernes fresco en la city: cielo nublado y sin lluvia
Arrancamos el viernes con un clima en Buenos Aires mayormente tranquilo. Según el último parte del Servicio Meteorológico Nacional, a las 3 de la madrugada la temperatura es de apenas 10 grados, con una sensación térmica idéntica. El cielo se presenta parcialmente nuboso y la humedad alcanza el 89%, por lo que la mañana arranca fresca y cargada de humedad.
La probabilidad de lluvia es nula (0% con 0 mm previstos), así que no habrá sorpresas en la calle. El viento sopla del sector con una velocidad media de 8 km/h y ráfagas de hasta 15 km/h. La visibilidad es excelente: 35 km. La presión atmosférica se mantiene en 1017 hPa.
Para los que madrugan, recomendación: salir abrigados, porque el amanecer será fresco. La cota de nieve está en 3000 metros, así que no hay riesgo de nevadas en la ciudad.
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