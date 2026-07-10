Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Viernes, 10 de julio

Este viernes arrancó con una temperatura de 10°C en la Ciudad de Buenos Aires. El cielo se presenta parcialmente nuboso y la sensación térmica es de 10°C, según el Servicio Meteorológico Nacional.

La humedad llega al 89%, mientras que la probabilidad de lluvia es del 0%. La visibilidad es de 35 kilómetros, y el viento sopla a 8 km/h con ráfagas de hasta 15 km/h.

La presión atmosférica se ubica en 1017 hPa y la cota de nieve a 3000 metros. Sin niebla reportada.