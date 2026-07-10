Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este viernes, 10 de julio

El peso de las provincias

¿Andás buscando un pálpito bien federal? Te contamos que la Quiniela de Santa Fe y la de Córdoba tienen una tradición enorme en el interior del país. Sus sorteos marcan el ritmo del día en muchísimas localidades, donde los apostadores siguen cada número como si fuera un clásico. ¡A cruzar los dedos para el próximo sorteo de las 11!