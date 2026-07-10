Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te acercamos los resultados al instante de cada sorteo de la Quiniela de la Ciudad, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, además de los mejores pálpitos y significados de los sueños.
Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este viernes, 10 de julio
Seguí el minuto a minuto de los sorteos de la Quiniela Nacional, Provincia y demás loterías.
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Ni CABA ni Provincia: el interior tiene sus propios pesitos en la Quiniela
El peso de las provincias
¿Andás buscando un pálpito bien federal? Te contamos que la Quiniela de Santa Fe y la de Córdoba tienen una tradición enorme en el interior del país. Sus sorteos marcan el ritmo del día en muchísimas localidades, donde los apostadores siguen cada número como si fuera un clásico. ¡A cruzar los dedos para el próximo sorteo de las 11!
Hace 21 minutos
¿Soñaste con un bolsillo repleto? Te contamos cuánto podés ganar si acertás las 4 cifras
💰 ¿Cuánto pagan las 4 Cifras?
Si tenés el ojo fino y acertás las 4 cifras a la cabeza, te llevás 3.500 veces lo apostado. O sea, si jugaste $100, te convertís en dueño de $350.000. ¡Un verdadero mannà del cielo! Jugale con fe, que la suerte está al caer.
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