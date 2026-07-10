ARCA definió una fecha clave para los monotributistas.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) confirmó el calendario de vencimientos correspondiente a julio, un mes que concentra dos trámites fundamentales para los monotributistas: el pago mensual del impuesto y el inicio del proceso de recategorización semestral.

Como ocurre cada mes, la primera obligación será el pago de la cuota del Monotributo, cuyo vencimiento opera el 20 de julio. Sin embargo, el punto más importante del mes será la recategorización semestral.

Cabe recalcar que este es un trámite obligatorio para aquellos contribuyentes cuyos parámetros de facturación, superficie afectada a la actividad, consumo de energía o alquileres hayan variado durante los últimos doce meses.

En ese sentido, la ex AFIP informó que el período para realizar la recategorización se habilitará durante julio y permanecerá abierto hasta los primeros días de agosto. Durante ese plazo, cada monotributista deberá analizar los ingresos brutos acumulados en los últimos doce meses y verificar si continúa dentro de la categoría actual o si corresponde subir o bajar de escala.

Quienes mantengan los mismos parámetros y continúen dentro de los límites de su categoría no deberán realizar ninguna gestión, ya que el sistema conservará automáticamente su encuadre vigente. En cambio, quienes hayan superado los topes establecidos o registren una disminución de su nivel de actividad deberán ingresar al portal de ARCA con clave fiscal y completar la recategorización para evitar inconsistencias o futuras sanciones.

Cómo pagar el monotributo en julio de 2026

ARCA ofrece distintas opciones para abonar el monotributo de julio:

Código QR : desde el Portal Monotributo de ARCA, en la sección "Próximo vencimiento" o "Cuenta corriente", se puede generar un código QR para abonarlo con cualquier billetera virtual compatible, como Mercado Pago.

: desde el Portal Monotributo de ARCA, en la sección "Próximo vencimiento" o "Cuenta corriente", se puede generar un código QR para abonarlo con cualquier billetera virtual compatible, como Mercado Pago. Volante Electrónico de Pago (VEP): ingresando con CUIT y Clave Fiscal al sitio de ARCA se puede generar un VEP y pagarlo posteriormente desde el home banking de una entidad adherida (Red Link o Banelco).

Billeteras virtuales : aplicaciones como Mercado Pago permiten pagar el Monotributo buscando el servicio ARCA Monotributo, ingresando el CUIT y abonando con dinero en cuenta o tarjeta.

: aplicaciones como Mercado Pago permiten pagar el Monotributo buscando el servicio ARCA Monotributo, ingresando el CUIT y abonando con dinero en cuenta o tarjeta. Débito automático : es posible adherir el pago mensual desde el Portal Monotributo vinculando una cuenta bancaria (CBU) o una tarjeta de crédito. También puede gestionarse directamente desde el banco.

: es posible adherir el pago mensual desde el Portal Monotributo vinculando una cuenta bancaria (CBU) o una tarjeta de crédito. También puede gestionarse directamente desde el banco. Home banking o cajeros automáticos: por último, la cuota también puede abonarse mediante la banca electrónica de la entidad financiera o desde cajeros automáticos de las redes Banelco y Link.