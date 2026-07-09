Ley de inocencia fiscal: ARCA aclaró cómo usar los dólares de "debajo del colchón"

Cómo usar los dólares declarados en la inocencia fiscal.

Los argentinos que mantienen ahorros fuera del sistema financiero cuentan desde este año con una nueva herramienta para utilizarlos dentro del circuito formal. Se trata del régimen de Declaración Jurada Simplificada del Impuesto a las Ganancias, que fue implementado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Esto fue incorporado por la Ley de Inocencia Fiscal 27.799, que permite realizar operaciones como la compra de inmuebles, vehículos o inversiones financieras con un esquema tributario simplificado y beneficios para quienes cumplan con las condiciones previstas.

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El régimen es optativo y está destinado a personas humanas y sucesiones indivisas. Su principal característica es que reduce la información patrimonial que los contribuyentes deben presentar ante la ex AFIP, ya que elimina la obligación de informar el patrimonio al inicio y al cierre del ejercicio, así como el denominado "monto consumido", es decir, los gastos personales.

Uno de los principales atractivos del nuevo esquema es el denominado "tapón fiscal". Una vez presentada la declaración jurada y abonado el impuesto correspondiente dentro de los plazos establecidos, ARCA presume la validez de las declaraciones de Ganancias e IVA de los períodos no prescriptos y limita la posibilidad de revisar ejercicios anteriores.

La pérdida de ese beneficio sólo puede producirse cuando el organismo detecta diferencias significativas entre lo declarado y lo determinado, superiores al 15% del impuesto o por encima de los $100 millones. El Gobierno, además, impulsa una modificación legislativa para establecer que tampoco se perderá el beneficio cuando la diferencia sea inferior a $5 millones, aun cuando supere ese porcentaje. Para ingresar al régimen es necesario ser residente fiscal argentino y no estar incluido dentro del universo de Grandes Contribuyentes.

Actualmente, también rigen límites patrimoniales de hasta $10.000 millones y de ingresos de hasta $1.000 millones, aunque ambos requisitos podrían eliminarse si prospera el proyecto de ley que impulsa el Poder Ejecutivo. La adhesión debe realizarse desde la página de ARCA utilizando CUIT y Clave Fiscal. Quienes aún no estén inscriptos en el Impuesto a las Ganancias deberán hacerlo previamente.

Cómo se pueden utilizar los fondos declarados en la Ley de Inocencia Fiscal

La normativa exige que el dinero ingrese al circuito formal mediante entidades autorizadas por el Banco Central (BCRA) o la Comisión Nacional de Valores (CNV). En la práctica, esto implica que, para adquirir un automóvil, por ejemplo, el contribuyente puede depositar previamente el dinero en una cuenta bancaria propia y luego transferirlo a la concesionaria, o bien realizar directamente el depósito en la cuenta del vendedor. La única excepción prevista es la compra de inmuebles, operación que puede concretarse en efectivo sin necesidad de bancarizar previamente los fondos.

No obstante, la adhesión al régimen no elimina los controles vinculados a la prevención del lavado de activos. Bancos, sociedades de bolsa y otros sujetos obligados por la Unidad de Información Financiera (UIF) seguirán analizando el perfil del cliente y el origen de los fondos, aunque la constancia de adhesión al régimen constituirá un antecedente favorable dentro de esos procedimientos.