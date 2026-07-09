Francia y Marruecos llevan a Boston sus lazos poscoloniales y un ambiente familiar

Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Cuartos de final - Francia vs Marruecos - Hinchas se reúnen en Boston, Massachusetts, EEUU - 8 de julio de 2026. Un hincha francés con una camiseta de fútbol de Zinedine Zidane

Francia ​y Marruecos se enfrentan en cuartos de final del Mundial el jueves, en un duelo marcado por sus vínculos poscoloniales, visibles tanto en los jugadores marroquíes nacidos y formados en Francia como ‌en la estrecha amistad entre Kylian Mbappé ‌y Achraf Hakimi, forjada durante su etapa juntos en el Paris St Germain.

Con la previa, el partido y sus repercusiones sujetos a un fuerte dispositivo de seguridad en Francia, el escenario de Boston puede dar a la ocasión un aire más familiar: un encuentro entre países cuyas historias son inseparables, pero cuyos futbolistas y aficionados suelen estar conectados por la migración, la lengua, la familia y la amistad.

Marruecos estuvo bajo protectorado francés de 1912 a 1956. Los dos países han seguido estrechamente vinculados por la educación, los negocios y la ​migración, mientras que el fútbol ⁠se ha convertido en una de las expresiones más claras de esos lazos.

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Seis integrantes de la selección ‌marroquí nacieron en Francia, mientras que varios otros han jugado en la Ligue 1 ⁠o pasaron por el sistema juvenil francés antes de optar ⁠por representar a Marruecos.

Sus trayectorias reflejan los densos vínculos deportivos entre ambos países y la capacidad de Marruecos para convertir su diáspora en una fortaleza competitiva.

El adolescente Ayyoub Bouaddi es uno de los ejemplos más claros ⁠de esos lazos: nacido en Francia, formado en el Lille e internacional con Francia en categorías ​juveniles antes de elegir a Marruecos, encarna el tipo de identidad futbolística ‌dual que da a este partido una resonancia particular.

Francia, ‌campeona del mundo en 2018, es una de las potencias consolidadas del fútbol, con la experiencia ⁠en el torneo y el talento ofensivo que se espera de un equipo que persigue otro Mundial. Marruecos llega con la confianza de un conjunto que se ha acostumbrado a cambiar expectativas, cuatro años después de convertirse en el primer país africano en alcanzar una semifinal de la Copa del Mundo.

Su encuentro en Qatar ​en 2022, ganado ‌2-0 por Francia, estuvo cargado de emoción, pero también marcado por una llamativa sensación de reconocimiento mutuo. La campaña de Marruecos cautivó a seguidores mucho más allá de sus fronteras, mientras que la selección francesa volvió a ilustrar las corrientes multiculturales que desde hace tiempo han moldeado su fútbol.

ESCENARIO DE INTRIGA

Boston ofrece un escenario intrigante para la revancha.

La comunidad marroquí es más ⁠pequeña y menos visible que en las ciudades francesas, pero está asentada en el área metropolitana más amplia, donde residentes nacidos en Marruecos han contribuido a construir una red de familias, estudiantes, profesionales y negocios.

Para esos aficionados, el duelo de cuartos de final no necesariamente dividirá una sala limpiamente en dos.

"Algunos viven en el mismo edificio y franceses y marroquíes verán el partido juntos y se darán la mano al final", dijo Mohammed Saadi, un taxista de 57 años.

"Aquí no hay tensión. El fútbol es algo de familia y Francia contra Marruecos no será diferente. Incluso ‌todo lo contrario".

En el parque Boston Common, más de 1.000 hinchas se reunieron cantando Dima l'Maghrib (Siempre Marruecos) y ondeando banderas en una concentración pacífica antes del partido del jueves.

"He venido desde Finlandia", dijo Youssef Bennani, un ingeniero de software de 36 años.

"He estado en todos los partidos de Marruecos y aquí es el mejor lugar. Conocí a muchos marroquíes, también a algunos franceses, y mañana va a ser una gran fiesta".

La evolución futbolística de Marruecos ‌ha cambiado la textura del cruce.

Ya no es simplemente el atractivo equipo revelación de 2022, sino un conjunto con la organización, el desarrollo de jugadores y la convicción necesarios para desafiar a las potencias tradicionales del deporte.

Su plantel se ‌ha beneficiado de una estrategia ⁠federativa que ha conectado el desarrollo nacional con el talento formado en Europa.

Francia, que venció a Paraguay para llegar a cuartos de final, tiene sus propios motivos para ​estar alerta. Su ataque ha estado entre los más potentes del torneo, pero la victoria de Marruecos por 3-0 sobre Canadá subrayó la velocidad, la disciplina y la ambición que han llevado al equipo africano de nuevo a los cuartos de final.

Con información de Reuters