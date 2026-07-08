Polonia impulsa extensión de la red de oleoductos de la OTAN al flanco oriental por seguridad

El presidente polaco, Karol Nawrocki, habla durante una rueda de prensa improvisada en la cumbre de líderes de la OTAN celebrada en Ankara, Turquía

El presidente ​de Polonia dijo el miércoles que impulsará la ampliación de la red de oleoductos de la OTAN hasta el flanco oriental de la ‌alianza, con el fin de hacer ‌frente a lo que los responsables militares consideran uno de los mayores retos en caso de conflicto con Rusia.

De llevarse a cabo, la ampliación de la red de oleoductos podría convertirse en uno de los mayores proyectos de infraestructura de Europa.

"La naturaleza de doble uso de los oleoductos... brinda la oportunidad de reforzar la seguridad de todo el flanco oriental de la OTAN, por lo que ​también supone una oportunidad ⁠para mí y para toda Europa Central de plantear esta cuestión una ‌vez más", dijo el presidente Karol Nawrocki a su llegada a ⁠la cumbre de la OTAN en Ankara.

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Altos ⁠mandos militares de la OTAN han pedido una ampliación de la red de conductos de combustible de la alianza, que data de la época de la Guerra ⁠Fría, cientos de kilómetros hacia el este, en dirección a Polonia y ​los tres Estados bálticos, con ampliaciones adicionales hacia Finlandia, ‌al norte, y Rumanía, al sureste.

Sin embargo, ‌dicho proyecto se enfrenta a importantes obstáculos, con un coste estimado de ⁠21.000 millones de euros y un plazo de ejecución de entre 20 y 25 años, según la revista Der Spiegel.

El oleoducto, de 10.000 kilómetros (6.215 millas) de longitud y enterrado a 80 centímetros (31 pulgadas) de profundidad, atraviesa actualmente 12 países, ​pero termina en ‌el oeste de Alemania, donde abastece a bases militares como la base aérea estadounidense de Ramstein, así como a importantes centros civiles, como el aeropuerto más grande de Alemania, en Fráncfort.

En un principio, se construyó para abastecer principalmente a las fuerzas aéreas occidentales en caso de ⁠conflicto con la entonces Unión Soviética.

En tiempos de guerra, se prevé que las fuerzas aéreas representen hasta el 85% del consumo total de combustible militar, según un estudio del centro de estudios polaco Centre for Eastern Studies.

El combustible para aviones que circula por los oleoductos de la OTAN también puede ser utilizado por vehículos terrestres, ya que al mezclarlo con aditivos resulta apto para camiones y tanques que normalmente funcionan con ‌gasóleo.

Ampliar la red también ayudaría a paliar la falta de capacidad de almacenamiento, ya que el combustible que circula por el oleoducto se suma al almacenado en los depósitos.

Altos mandos militares describen el combustible y la munición como los dos elementos de suministro más críticos para llevar a cabo una operación, citando estimaciones de la ‌OTAN según las cuales un conflicto a gran escala requeriría cientos de miles de metros cúbicos de combustible al día.

Según el estudio del centro de estudios polaco, el consumo ‌de combustible de la ⁠OTAN en caso de conflicto probablemente superaría la capacidad de la infraestructura existente incluso antes de que se desataran las hostilidades ​a gran escala, debido al desplazamiento de las fuerzas terrestres, las operaciones de transporte aéreo y las salidas de los aviones de combate.

Con información de Reuters