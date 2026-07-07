El gobierno de Venezuela confirmó que hay más de 12.806 damnificados ubicados en refugios

Los terremotos registrados en Venezuela de magnitud 7,2 y 7,5 en la escala Richter liberaron una energía equivalente de hasta 178 bombas atómicas, difundió el lunes el Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología.

"Los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados el 24 de junio en Venezuela, liberaron una cantidad extraordinaria de energía equivalente a la explosión de millones de toneladas de TNT (trinitrotolueno) o a cientos de bombas nucleares", indicó el documento firmado por la titular de la cartera, Gabriela Jiménez Ramírez.

En el caso del primer sismo, la energía liberada fue equivalente a unas "63 bombas atómicas como la de Hiroshima (1945), mientras que el segundo, ocurrido menos de un minuto después, alcanzó un equivalente cercano a 178".