Venezuela continúa enfrentando las consecuencias de los terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 registrados el 24 de junio. En un nuevo día de tareas de búsqueda y rescate, el número de víctimas fatales asciende a alrededor de 3400, mientras que los heridos ya suman 16.740. Al mismo tiempo, continúa llegando ayuda desde distintas partes del mundo, con brigadas de rescate y personal médico enviados para asistir en la emergencia. Seguí minuto a minuto las últimas noticias, los reportes oficiales, cuántas personas murieron y las actualizaciones sobre los trabajos de rescate y recuperación. También, las tareas para la reconstrucción del país que fue devastado por este fenómeno.
El gobierno de Venezuela confirmó que hay más de 12.806 damnificados ubicados en refugios
Seguí minuto a minuto las últimas noticias, los reportes oficiales, cuántas personas murieron y las actualizaciones sobre los trabajos de rescate y recuperación. También, las tareas para la reconstrucción del país que fue devastado por este fenómeno.
Hace 2 horas
Autoridades venezolanas reportan que hay más de 12.806 damnificados ubicados en refugios
Un total de 12.806 personas damnificadas fueron ubicadas hasta el momento en refugios o campamentos transitorios de Venezuela, tras los intensos terremotos del 24 de junio pasado, informó el vicepresidente sectorial para lo Social, Héctor Rodríguez.
Rodríguez detalló en Telegram que hasta el momento se constituyeron 80 campamentos, 37 de ellos en la ciudad de Caracas, así como 22 en el estado de Miranda y 21 más en La Guaira, la región que resultó más afectada en la zona centro-norte de Venezuela.
Hace 3 horas
Venezuela confirmó que ya hay más de 3.500 muertos tras los terremotos
Las autoridades venezolanas confirmaron que ya hay más de 3.500 muertos, mientras que la cifra de heridos superó los 16.700.
Hace 4 horas
El gobierno venezolano aseguró que los terremotos liberaron energía equivalente de hasta 178 bombas atómicas
Los terremotos registrados en Venezuela de magnitud 7,2 y 7,5 en la escala Richter liberaron una energía equivalente de hasta 178 bombas atómicas, difundió el lunes el Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología.
"Los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados el 24 de junio en Venezuela, liberaron una cantidad extraordinaria de energía equivalente a la explosión de millones de toneladas de TNT (trinitrotolueno) o a cientos de bombas nucleares", indicó el documento firmado por la titular de la cartera, Gabriela Jiménez Ramírez.
En el caso del primer sismo, la energía liberada fue equivalente a unas "63 bombas atómicas como la de Hiroshima (1945), mientras que el segundo, ocurrido menos de un minuto después, alcanzó un equivalente cercano a 178".
08:52 | 06/07/2026
Terremotos en Venezuela: confirman que ya hay más de 3.500 muertos
Las autoridades venezolanas anunciaron que hay más de 16.700 heridos tras los terremotos que sufrió el país días atrás.
10:52 | 05/07/2026
Pocas esperanzas de hallar más sobrevivientes: confirman más de 3000 muertes en Venezuela
En un nuevo día de tareas de búsqueda y rescate, el número de víctimas fatales asciende a alrededor de 3.342 mientras que los heridos ya suman 16.740.
Tras la tragedia del pasado 24 de junio, los heridos ya suman 16.592. (Foto: Reuters).
12:51 | 04/07/2026
Venezuela recibe a más rescatistas y los muertos ya son más de 2.900
Venezuela recibirá este fin de semana a más delegaciones internacionales de rescatistas y nuevos convoys de material humanitario. En paralelo, el gobierno de Delcy Rodríguez actualizó el dato de muertos a 2.954 y más de 16.000 heridos.
13:02 | 03/07/2026
Insólito: el FMI desembolsa solo 200 millones de dólares para reconstruir Venezuela
La presidenta interina informó que el FMI hará ese desermbolso para la recuperación de las zonas afectadas por los sismos, mientras aumentan las víctimas y avanzan las tareas de asistencia.
17:17 | 02/07/2026
Rescataron a Hernán Gil, el vigilante que estuvo ocho días bajo los escombros en Venezuela
Hernán Gil es uno de los sobrevivientes del doble terremoto que afectó a Venezuela la semana pasada. Los rescatistas lograron contactarlo el domingo pasado, y recién pudieron extraerlo de abajo de los escombros este mismo jueves, tras 114 horas de intensos operativos.
10:23 | 02/07/2026
La OMS advirtió que el número de muertes aumentará "de forma considerable"
El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió que la cantidad de fallecidos contabilizados aumentará a medida que avance la búsqueda de desaparecidos.
07:00 | 01/07/2026
Terremoto en Venezuela hoy: cobertura minuto a minuto de la tragedia
Últimas noticias sobre el rescate de las víctimas: cuántas personas murieron y las tareas de reconstrucción. El minuto a minuto de la tragedia que enluta a un país.
Continúan las tareas de rescate y reconstrucción tras el brutal terremoto en Venezuela.
06:04 | 01/07/2026
Venezuela cumple una semana desde el doble terremoto y los muertos son casi 2.300
Continúan las tareas de rescate y de evaluación de la magnitud de la tragedia. El Gobierno venezolano informó al menos 2.300 muertos y 10.571 heridos. La ONU estimó que habría más de 50 mil desaparecidos.