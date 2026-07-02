Rescataron con vida a Hernán Gil, el vigilante que estuvo ocho días bajo los escombros en Venezuela

El vigilante venezolano Hernán Gil fue rescatado este jueves después de estar más de una semana bajo los escombros en La Guaira tras los devastadores terremotos en las afueras de Caracas. La confirmación la dio la Cruz Roja de Costa Rica en sus redes sociales, quienes además anunciaron su traslado hacia un centro médico. Llegó a estar ocho días enterrado bajo las ruinas de su casa hasta que un equipo de rescatistas pudo sacarlo, tras un operativo de 114 horas consecutivas.

Tras más de una semana del doblete sísmico que devastó a la zona norte de Venezuela, sus consecuencias continúan generando repercusiones mientras las autoridades avanzan con la evaluación de los daños y las tareas de asistencia en las zonas afectadas. Aunque no hay cifras claras de los desaparecidos, Naciones Unidas estimó en más de 50 mil los desaparecidos, mientras tanto que el Gobierno de Delcy Rodríguez informó al menos 2.300 muertos y más de 10.571 mil heridos.

Hasta la semana pasada Hernán Gil, de 43 años, era un hombre anónimo. Trabajaba como vigilante en un shopping de siete pisos de Catia La Mar, en el estado de La Guaira, la zona más afectada por los terremotos. Cuando se sucedieron los temblores, Gil transitaba su jornada en la garita de seguridad del edificio, como todos los días. Llegó a esconderse debajo de una mesa y una silla, lo que le hizo evitar sufrir heridas de gravedad bajo 140 toneladas de escombros.

Hasta el fin de semana no se supo si seguía con vida. Recién el domingo, casi cinco días después del desastre, los rescatistas lograron establecer contacto con él. Desde entonces empezó una carrera contrarreloj para liberarlo antes de que la estructura pudiera ceder definitivamente. El operativo se extendió desde el lunes hasta hoy y duró 114 horas en total. Participaron rescatistas de varias delegaciones de auxilio enviadas por distintos países a Caracas, quienes según relataron, el avance "tuvo que ser milimétrico" para evitar un colapso que pudiera afectar al propio Gil. "El objetivo no era solo llegar a él, sino mantener estable la estructura mientras se abría paso entre los escombros", advirtió uno de los rescatistas participantes.

Cómo fue el operativo de rescate

El operativo de rescate tuvo que cambiar "varias veces" de estrategia por la inestabilidad del edificio hasta abrir un túnel de tres metros para llegar a Hernán Gil. “Era una estructura bastante complicada de acceder, con pilares muy grandes. No era fácil llegar al punto exacto”, explicó Cristian Vera, jefe del equipo USAR de Bomberos de Chile, uno de los grupos que participó en la operación.

Cuando finalmente Hernán Gil apareció entre los escombros, los rescatistas estallaron en aplausos. Incluso cada uno levantó las banderas de sus países, entre las que destacaron las de Venezuela, Chile y Costa Rica.

“Esto es verdaderamente un milagro”, afirmó Gusbimar González, esposa de Gil, que permaneció durante días frente al edificio esperando noticias.