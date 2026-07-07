La empresa china DeepSeek está desarrollando su propio chip de IA, según fuentes

Un logo de DeepSeek AI en un edificio donde se encuentra la oficina de la empresa emergente en Pekín, China

La empresa ​emergente china DeepSeek está desarrollando su propio chip de inteligencia artificial, según tres personas cercanas al asunto, una iniciativa que podría ‌reducir su dependencia de ‌los chips de Nvidia y Huawei, de los que ha necesitado para entrenar y ejecutar sus modelos, populares en todo el mundo.

El chip está diseñado para la inferencia —la fase del procesamiento de la IA en la que un modelo entrenado genera respuestas para los usuarios— y no para entrenar nuevos modelos, según indicaron las fuentes.

De tener éxito, ​la expansión de DeepSeek ⁠hacia el desarrollo de semiconductores supondría un importante giro estratégico para una ‌empresa ampliamente aclamada en China como la "campeona de la ⁠IA" del país, lo que podría ⁠agravar los retos a los que se enfrenta el gigante tecnológico chino Huawei.

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DeepSeek saltó a la fama mundial hace más de un año tras ⁠lanzar dos modelos de IA altamente eficientes que se hicieron ​virales en todo el mundo, sorprendiendo a ‌muchos en Silicon Valley y en ‌Washington.

La empresa es conocida por dar prioridad a los avances en ⁠modelos de IA en lugar de a la comercialización de su tecnología.

Aunque la oferta de Huawei sigue estando muy por detrás de los chips más avanzados de Nvidia, la prohibición estadounidense de exportarlos ​a China ‌ha ayudado a Huawei a hacerse con aproximadamente la mitad del mercado nacional de chips de IA, valorado en 50.000 millones de dólares, suministrando a DeepSeek y a otros actores líderes del sector.

Sin embargo, el dominio de Huawei en el ⁠mercado ya se está debilitando, a medida que sus competidores tecnológicos —Alibaba y Baidu — desarrollan sus propios chips de inteligencia artificial y ganan cuota de mercado.

Los esfuerzos de DeepSeek por sumarse a esa carrera se encuentran aún en una fase inicial, y la empresa está contactando con socios externos y manteniendo conversaciones con empresas de diseño de chips, fundiciones y fabricantes de ‌memorias, según indicaron las tres fuentes. La iniciativa comenzó hace aproximadamente un año, según una de las personas consultadas.

La empresa con sede en Hangzhou también ha incrementado la contratación de ingenieros de diseño de chips en los últimos meses, pero el proceso se ha llevado a cabo ‌de forma privada, sin publicar ofertas de empleo en plataformas públicas de contratación, según dos de las fuentes.

Las tres personas se negaron a revelar su ‌identidad, ya que la ⁠información no es pública. A pesar de haberse convertido en abanderada de las ambiciones de China en materia ​de IA, DeepSeek ha mantenido un perfil bajo. La empresa no respondió a una solicitud de comentarios.

(Información del equipo de Reuters; edición de Eduardo Baptista y Tomasz Janowski; edición en español de María Bayarri Cárdenas)