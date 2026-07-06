"Robo a las provincias": la diputada formoseña De La Rosa cuestionó el superávit fiscal de Milei

La diputada nacional por Formosa de Unión por la Patria (UP), Graciela de la Rosa, cuestionó con dureza la política económica del Gobierno de Javier Milei y aseguró que el equilibrio fiscal que exhibe la administración nacional "está sustentado en el robo de los recursos que les corresponden a las provincias" y en un fuerte ajuste sobre distintas áreas del Estado. Además, advirtió que el modelo económico libertario provoca un creciente deterioro social y llamó al peronismo a construir una alternativa política de cara a las elecciones de 2027.

En declaraciones a la Agencia de Noticias Formosa (Agenfor), la legisladora sostuvo que el superávit fiscal alcanzado por el Gobierno nacional no responde a una mejora estructural de la economía, sino a la reducción de transferencias hacia las provincias y al recorte de políticas públicas.

"Su principal caballito de batalla, que es el equilibrio fiscal, está sustentado en el robo que están haciendo de la plata que les corresponde a las provincias y en el recorte de la obra pública, la educación, la salud, la discapacidad y de todo programa social que tenga que ver con igualdad de oportunidades", afirmó.

De la Rosa también cuestionó el rumbo legislativo impulsado por el oficialismo nacional y consideró que las iniciativas que llegan al Congreso favorecen principalmente a grandes grupos económicos y capitales extranjeros.

En ese sentido, señaló que el Gobierno impulsa "una política de extranjerización de la economía" y mencionó al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) como uno de los ejemplos de esa estrategia. "Ninguna de las leyes que ellos están presentando beneficia en algo a la gente. Todos los beneficios son para las grandes empresas extranjeras", sostuvo.

La diputada expresó además su preocupación por el impacto social de las medidas económicas y afirmó que el deterioro de las condiciones de vida ya se percibe en todo el país. "No puede ser que no vean lo que está ocurriendo al lado, en la calle, en cada pueblo, en cada ciudad, que es el empobrecimiento de las familias argentinas", manifestó.

Según indicó, el aumento del endeudamiento de los hogares y la pérdida del poder adquisitivo reflejan un escenario de creciente vulnerabilidad social. En ese marco, aseguró que el modelo económico "no está funcionando" y advirtió que las consecuencias trascienden el plano económico.

"Se está produciendo una ruptura del tejido social", sostuvo, al considerar que el ajuste sobre programas sociales, salud, educación y obra pública profundiza las desigualdades y limita las oportunidades para amplios sectores de la población.

Asimismo, De la Rosa cuestionó la visión del oficialismo respecto de la justicia social y afirmó que esa concepción consolida diferencias estructurales entre quienes tienen mayores recursos y los sectores más vulnerables. "Ellos dicen que la justicia social es un robo, lo que quiere decir que el que nació rico tendrá que ser rico y el que nació pobre morirá pobre", expresó.

Frente a ese escenario, reivindicó los principios del Justicialismo, el Peronismo y la Doctrina Social de la Iglesia, al sostener que el Estado debe garantizar igualdad de oportunidades mediante políticas públicas orientadas a fortalecer la educación, la salud y la protección social.

Por último, la legisladora proyectó el debate político hacia 2027 y llamó al peronismo a construir una propuesta alternativa basada en la equidad social y territorial. Entre las iniciativas que consideró prioritarias mencionó la necesidad de avanzar en proyectos que contemplen esquemas de tarifas diferenciales para las distintas regiones del país.

"Hay que elegir bien y fundamentalmente desde el Peronismo y el Justicialismo debemos tener proyectos de leyes que tengan que ver con la equidad social y territorial, de manera que el pueblo tenga la opción de un Gobierno distinto, popular y nacional como merecemos todos los argentinos", concluyó.