La diputada formoseña De la Rosa cuestionó el informe de Adorni en Diputados y apuntó contra el Gobierno de Milei: "Vergonzoso"

La diputada nacional por Unión por la Patria, Graciela de La Rosa, cuestionó la presentación del jefe de Gabinete nacional, Manuel Adorni, durante su informe de gestión ante la Cámara de Diputados de la Nación. La sesión, realizada el pasado miércoles 29 de abril, estuvo marcada por fuertes cruces entre oficialismo y oposición, y contó con la presencia del presidente Javier Milei y gran parte del Gabinete nacional.

"No pudo contestar ninguna de las preguntas que se le hicieron", criticó a Agenfor, y calificó como "vergonzosa" la exposición de Adorni. El jefe de Gabinete es investigado por enriquecimiento ilícito tras confirmarse la adquisición de propiedades, además de gastos suntuarios que, en base con el salario como funcionario público, no podría haber realizado.

"Es un claro signo de corrupción de este Gobierno", sentencio y sostuvo que resulta “imposible” justificar determinados gastos y movimientos económicos únicamente con salarios provenientes de la función pública.

El desconocimiento de Nación de la situación en las provincias

"Se hacían cuartos intermedios, alguien le escribía el texto que tenía que responder, entonces al volver leía todas las respuestas que le prepararon", y señaló que esto dejó en evidencia que el jefe de Gabinete “desconoce el estado del país, de las provincias y de la administración nacional”.

Además, la diputada explicó que durante la sesión el funcionario mostró desconocimiento sobre distintos temas vinculados a rutas que calificó como “gravísima” al tener en cuenta las responsabilidades institucionales que establece el artículo 100 de la Constitución Nacional para el cargo.

"No se puede tener un jefe de Gabinete que desconozca absolutamente la Nación y la marcha de la Administración Pública Nacional", expresó.

Reclamos por Formosa

Durante su intervención en Diputados, la legisladora indicó que desde la bancada formoseña se plantearon consultas vinculadas a las rutas nacionales, las transferencias correspondientes a la Caja de Previsión Social provincial y el costo de las tarifas eléctricas. Sobre este último punto, remarcó la preocupación por el esquema de subsidios energéticos y la situación de los usuarios en el norte argentino.

"Cuando se le planteó la importancia que para nuestra provincia tiene incorporar marzo dentro de los subsidios energéticos para aliviar el costo de las boletas, respondió que lo estaban analizando”, explicó. También cuestionó el sistema de dolarización de tarifas energéticas y señaló que “la gente cobra en pesos mientras se les asegura rentabilidad extraordinaria a empresas privadas”.

“Es una injusticia y una desigualdad manifiesta que haya empresas con ganancias garantizadas mientras la población no aguanta más el costo de la tarifa eléctrica”, concluyó la diputada formoseña.