“Lo mejor es que renuncie”: la legisladora De la Rosa criticó a Adorni en el Congreso tras el escándalo patrimonial

Marcado por la investigación judicial sobre su patrimonio, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se presentó este miércoles en el Congreso de la Nación para brindar el informe de gestión. En este marco, la diputada nacional por Formosa, Graciela de La Rosa, dialogó con El Destape y cuestionó la presentación del funcionario, acompañado por el presidente Javier Milei. "Tratan de darle credibilidad, pero Adorni está demasiado complicado, lo mejor que puede hacer es renunciar", aseguró la legisladora formoseña.

Consultada sobre las respuestas del jefe de Gabinete en su presentación, De La Rosa aseguró que "las explicaciones que dio no tienen nada que ver con la realidad". "En la primera exposición que hizo cuando habló de la situación general del país no hubo concordancia con lo que está viviendo la gente en la calle, tiene una realidad paralela", agregó.

Entre sus principales cuestionamientos al discurso de Adorni, la legisladora señaló que el ex vocero presidencial omitió que la actividad "decrece en comercios, construcción y, fundamentalmente, industria". Fue así que indicó que "más de 300 mil familias argentinas están desocupadas actualmente, con los cual no tienen ingresos para su sustento diario".

Con respecto a los planteos que hacen desde la provincia hacia el jefe de Gabinete, la diputada explicó que entre los principales temas que atañen a Formosa se encuentran la transferencia de recursos, las Cajas de Previsión Social, obras nacionales inconclusas y la reducción en todos los programas sociales de medicamentos.

"Tenemos una disminución de la coparticipación federal de impuestos, lo que hace que las provincias tengan que tener esas políticas activas para mejorar la problemática nacional con menos recursos", concluyó De La Rosa.

Pancartas y pochoclos: la recibida de la oposición a Adorni

Distintos legisladores de la oposición recibieron con chicanas, burlas y críticas en el recinto al jefe de Gabinete quien aseguró que no cometió "ningún delito" y remarcó que probará "ante la Justicia" que es inocente en el caso en que se lo investiga por enriquecimiento ilícito. Hubo pancartas, afiches, pochoclos, antialérgicos y gritos de "deslomado" para el funcionario que se presentó a dar su primer informe de gestión.

Minutos antes de que llegue el jefe de Gabinete, el diputado de Encuentro Federal (EF) Esteban Paulón repartió pochoclos en las bancadas. "Se viene", había publicado en su cuenta de X. Paulón hasta le llevó una bolsa al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que se la rechazó. Había sido él mismo quien había recomendado "comprar pochoclos" para escuchar a Adorni en el recinto.

Cerca de las 10.30, cuando el funcionario entró a la Cámara baja, se cruzaron los cánticos a favor y en contra del ministro coordinador. Mientras la bancada libertaria y sus aliados se unieron en un "Adorni, Adorni", legisladores opositores le lanzaban distintas chicanas. "¡Deslomado!", le gritó el diputado del Frente de Izquierda, Nicolás Del Caño, cuando el funcionario ingresaba.

Su compañera de banca, Myriam Bregman, colocó un afiche sobre su estrado, con la imagen de Adorni y una referencia a una conferencia en la que aseguró que una persona solicitó una pensión por invalidez con la radiografía de un perro. "El que nos metió el perro fuiste vos", decía el cartel.

En redes sociales, Bregman indicó que fue advertida por miembros de la cámara por poner ese cartel. "Me dicen que saque el cartel porque 'se puede dañar en mármol'. No se si el de la pared o el de la cara de Adorni", ironizó.