Como caminar en España, pero en Buenos Aires: así es el encantador jardín andaluz que ofrecerá conciertos al aire libre

Como caminar en España, pero en Buenos Aires: así es el jardín andaluz con conciertos al aire libre (Foto: Instagram/rodolfoseide )

Entre los diferentes rincones europeos de la ciudad de Buenos Aires hay un jardín andaluz que parece sacado de Europa: el patio del Paseo Noel de Buenos Aires. Se trata de un sitio marcado por su estética barroca, que realizará un ciclo de conciertos al aire libre el próximo fin de semana.

El Paseo Noel: un palacio barroco en plena ciudad de Buenos Aires

El Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco, conocido popularmente como el Palacio Noel, fue creado en 1920 por el arquitecto Martín Noel. El lugar es uno de los más impactantes de la Ciudad, ya que cuenta con balcones estilo colonial peruano, patios andaluces en su interior y cerámicas españolas del siglo XVIII.

El lugar fue vendido por Noel en 1936, pero mantiene su esencia barroca y, desde 1947, es la sede del museo que posee una de las colecciones de arte colonial hispanoamericano más importantes del mundo con platería, arte y mobiliario virreinal de los siglos XVI al XIX. Las piezas a disposición del público incluyen platería, imágenes religiosas, pinturas coloniales, mobiliario y objetos que cuentan la historia cultural de América del Sur.

El sitio fue creado en fue creado en 1920 por el arquitecto Martín Noel y hoy es un museo (Foto: Instagram/rodolfoseide )

Así será el Festival de Música Barroca en el Palacio Noel

El Festival de Música Barroca celebra su segunda edición este fin de semana con dos conciertos al aire libre en el Palacio Noel (Suipacha 1422, Retiro). Se trata de una oportunidad para disfrutar de repertorios de músicas virreinales americanas que recibieron la influencia del barroco de origen español, italiano y centroeuropeo.

Los ensambles y solistas pertenecen a Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires y también hay grupos de Bolivia, España y Uruguay. El programa será el siguiente:

Sábado 6 de junio a las 17 hs: Paisajes del Barroco italiano: de Nápoles a Venecia

Paisajes del Barroco italiano: de Nápoles a Venecia Domingo 7 de junio a las 17 hs: Umbral, Motetes y madrigales entre el Renacimiento y el Barroco.

La entrada cuesta $5000 y se puede adquirir directamente el día del concierto en Boletería del Museo.