Abelardo de la Espriella, el nuevo presidente de Colombia.

Abelardo de la Espriella asumirá este viernes en Colombia después de ganarle en segunda vuelta a Iván Cepeda, el candidato del presidente saliente Gustavo Petro, derrotándolo por apenas un punto. Colombia se sumó así al bloque de países gobernados por la derecha en la región, bajo el paraguas ideológico de Donald Trump, quien respaldó a De la Espriella desde el primer momento. El presidente Javier Milei viajó el miércoles a la noche hacia Colombia para participar de la asunción del nuevo mandatario, acompañado por su hermana y secretaria general de Presidencia, Karina Milei, y por el canciller Pablo Quirno. Hicieron escala en Quito para compartir agenda con el presidente ecuatoriano Daniel Noboa, que también viajará a la asunción este viernes. Milei tiene previsto quedarse hasta el sábado a la madrugada, para volver a Ezeiza en las primeras horas de la mañana.

Fiel a su excéntrico estilo, De la Espriella anunció pocos días después de su proclamación que no asumiría en Bogotá, como demanda el tradicional protocolo de asunción presidencial. Primero buscó asumir en una guarnición militar, lo que fue ampliamente rechazado por todo el arco político colombiano, desde la izquierda hasta el uribismo. Finalmente asumirá en Santiago de Cali, al sur del país. El politólogo colombiano Sebastián Londoño, en diálogo con El Destape, se refirió a esta situación y cómo impactó en Colombia.

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“No se tomó bien. Pero no porque fuera en Cali, sino porque primero quería hacerlo en una base militar. Sectores de izquierda, liberales y centristas rechazaron la idea porque consideraron que rompía los acuerdos democráticos de separar la fuerza pública, es decir el Ejército, del poder civil. En Colombia las Fuerzas Armadas están sometidas al poder civil. Y esa propuesta de Abelardo se vio como una amenaza”, advirtió el analista.

De la Espriella insistió para hacerlo en Cali, situación para la que pidió autorización del recién renovado Congreso Nacional, amparándose en la presunta falta de seguridad para realizar el acto en la capital colombiana por los riesgos de la “actividad volcánica” en la zona. Finalmente fue autorizado y asumirá a las 15 horas de Colombia.

Las luchas de Abelardo de la Espriella para los primeros meses de gobierno

La llegada de Abelardo de la Espriella al poder genera una combinación de expectativa e incertidumbre en Colombia. El nuevo presidente asume con su objetivo autoimpuesto de desarmar buena parte de las políticas impulsadas por Gustavo Petro y, al mismo tiempo, disputar el liderazgo de la derecha tradicional. Para Londoño, la situación del nuevo presidente es similar a la de Milei en 2023.

“Abelardo está en dos peleas: quiere retroceder con los avances de Petro y quiere discutirle a la derecha tradicional. Algo similar a lo que pasó con La Libertad Avanza en Argentina, que quiso desarmar las políticas de su antecesor y a la vez discutirle la referencia del liberalismo a la Unión Cívica Radical y al PRO”, explicó Londoño.

El analista político también se refirió a los desafíos políticos hacia dentro del país que tendrá el nuevo gobierno. Por un lado, advirtió que los colombianos entienden que será una gestión de extrema derecha, pero que genera dudas "por su capacidad para sostener la gobernabilidad", dado que asumirá "sin mayorías consolidadas en el Congreso y sin una coalición legislativa estable".

A esa fragilidad política, agregó Londoño, se suma la incertidumbre sobre el rumbo económico que adoptará la nueva administración. “Colombia atraviesa una profunda crisis fiscal, con un faltante de recursos que impacta sobre provincias y municipios, y el Gobierno deberá definir rápidamente cómo enfrentará ese escenario. Está la posibilidad de una reforma tributaria, que puede darse con un aumento de impuestos sobre los sectores de mayores ingresos, cosa que se ve inviable, pero tampoco está claro si De la Espriella buscará compensar el déficit con mayores impuestos a los sectores medios y populares”.

La asunción de De la Espriella en el escenario regional: punto para Trump

La llegada de De la Espriella representa, principalmente, una avanzada política para el presidente Donald Trump, quien respaldó públicamente al colombiano durante la campaña y prometió una relación privilegiada entre Washington y Bogotá. El nuevo mandatario ya anticipó que Colombia se sumará al denominado Escudo de las Américas, la entidad multilateral que impulsa Estados Unidos para coordinarse con sus aliados ideológicos bajo la excusa de la presunta lucha contra el narcotráfico. Además, la futura administración colombiana comenzó a delinear un estrecho acercamiento con Washington, con reuniones anticipadas entre funcionarios designados y representantes del Gobierno estadounidense antes incluso de la asunción. Hubo rumores y expectativas sobre la posible participación del secretario de Estado, Marco Rubio, en la asunción de De la Espriella, pero finalmente fue desmentido por la Casa Blanca.

En Bogotá, tanto entre el entorno del presidente entrante como entre los votantes del ultraderechista, hubo un clima de desilusión en los últimos días. Según Londoño, se esperaba la participación de líderes internacionales de mayor nivel.

“Aquí en Colombia el hecho de que vengan dirigentes extranjeros genera expectativas. Pero también hay una sensación rara, porque si bien De la Espriella dijo desde un principio que su interés era profundizar relaciones con Estados Unidos, desde Estados Unidos enviarán una delegación de bajo nivel. Se dijo en un momento que iba a venir el secretario de Estado o podría venir el senador colombo-estadounidense Bernie Moreno, que tampoco sucedió. Ante las promesas de Abelardo, se esperaba más participación de exponentes de primer nivel”, explicó el politólogo.

También advirtió sobre algunas tarjetas amarillas cometidas por el nuevo presidente respecto a invitaciones faltantes a aliados estratégicos para Colombia. Londoño advirtió sobre las críticas que Abelardo de la Espriella recibió por invitar al ex presidente Álvaro Uribe y omitir su invitación a Paloma Valencia, la candidata de Uribe. Si bien el ex mandatario confirmó que no asistirá, no fue bien visto el vacío hacia Valencia.

“Tampoco invitó a la Unión Europea, lo que también fue criticado por muchos actores políticos, porque Colombia tiene acuerdos bilaterales con la UE. Esa no invitación fue interpretada como un riesgo por los vínculos que se venían construyendo, principalmente durante los gobiernos de Santos, que era liberal, y de Petro que era de izquierda”, agregó Londoño a este portal.

Milei, de gira por Sudamérica para fortalecer a la derecha regional

En ese escenario, Javier Milei viajó el miércoles por la noche hacia Colombia para participar de la ceremonia de investidura. El Presidente busca profundizar la relación con uno de los nuevos aliados ideológicos de la región y consolidar el vínculo con los gobiernos que comparten una agenda liberal en lo económico y una posición de fuerte alineamiento con Estados Unidos.

Antes de llegar a Santiago de Cali, donde De la Espriella jurará este viernes, el mandatario argentino hizo escala en Quito para reunirse con su par ecuatoriano Daniel Noboa, otro de los referentes de la derecha latinoamericana. Según trascendió en su agenda oficial, los dos mandatarios mantuvieron una reunión privada en la que firmaron acuerdos de cooperación bilateral. Luego de eso, Noboa llevó a Milei a reunirse con empresarios automotrices de las cámaras argentinas en el país.

Finalmente el mandatario argentino se trasladó en las últimas horas de la noche a Cali. Comenzará su jornada temprano con un encuentro bilateral con el canciller israelí Gideon Sa’ar, para luego encontrarse personalmente con De la Espriella, previo a la ceremonia de asunción, prevista para las 17 hora Argentina. Después de eso, permanecerá en Colombia hasta la madrugada del sábado, cuando emprenderá el regreso a Buenos Aires.

Javier Milei junto a Daniel Noboa, en la foto oficial previa a la reunión bilateral entre ambos en Quito.

Una derecha en crecimiento en toda Sudamérica que mostrará su fuerza en Cali junto a Abelardo

La llegada de De la Espriella amplía un bloque regional integrado por gobiernos que buscan una mayor coordinación política y diplomática con la administración Trump. Mientras Milei quiere mostrarse como la versión criolla de Trump en Sudamérica, otros le siguen en la fila con el mismo sueño como el ultraconservador José Antonio Kast, recién asumido presidente de Chile, y el propio Noboa en Ecuador. Los tres coincidirán en Cali para acompañar a su nuevo amigo.

Además de ellos, de la Espriella estará acompañado por los presidentes de Panamá, José Raúl Mulino; el mandatario de República Dominicana, Luis Abinader; la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández; y el presidente de Honduras, Nasry Asfura, todos ellos líderes de la derecha regional. Esto muestra un fuerte respaldo continental al nuevo Gobierno colombiano y un futuro desolador: la derecha ganó protagonismo en América Latina y promete instalarse por varios años más.