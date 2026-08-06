PAMI confirmó cuáles son las únicas credenciales válidas en agosto 2026

La credencial digital de PAMI permite gestionar prestaciones desde el celular.

Los afiliados de PAMI que necesiten retirar medicamentos, acceder a tratamientos o realizar trámites deben presentar una credencial habilitada por la obra social. Aunque con el paso del tiempo cambiaron los formatos disponibles, existen varias opciones que siguen siendo válidas y permiten gestionar prestaciones sin inconvenientes. Conocer cuáles son evita demoras tanto en farmacias como en las agencias del organismo.

Cuáles son las credenciales de PAMI que siguen vigentes

Actualmente, PAMI reconoce cuatro tipos de credenciales para que los afiliados puedan acreditar su identidad y acceder a los distintos servicios que ofrece la obra social.

La primera es la credencial digital, disponible desde la aplicación oficial de PAMI para teléfonos celulares. Esta opción permite identificarse directamente desde el dispositivo móvil y puede utilizarse para distintos trámites y al momento de retirar medicamentos.

También continúa vigente la credencial provisoria con código QR, que puede imprimirse en una hoja de papel y tiene la misma validez para realizar gestiones.

Otra alternativa es la credencial provisoria ticket, que se obtiene en las terminales de autogestión ubicadas en las agencias y Unidades de Gestión Local (UGL). Este comprobante también sirve para acceder a las prestaciones habilitadas.

Por último, quienes todavía conservan la credencial plástica pueden seguir utilizándola. Si bien PAMI ya no entrega nuevas tarjetas de este tipo, las existentes mantienen plena validez para todos los trámites.

Para qué sirve la credencial de PAMI

La credencial es el documento que identifica a cada afiliado dentro del sistema de la obra social. Presentarla permite acceder a prestaciones médicas, retirar medicamentos, iniciar trámites administrativos y validar la cobertura correspondiente.

Contar con una credencial vigente facilita la atención tanto en farmacias como en centros de salud y dependencias de PAMI, ya que permite verificar rápidamente la condición de afiliado.

Por ese motivo, el organismo recomienda llevar siempre alguna de las credenciales habilitadas o disponer de la versión digital en el celular para utilizarla cuando sea necesario.

Los medicamentos con cobertura total requieren una receta médica vigente.

Los medicamentos que tienen cobertura del 100%

El PAMI mantiene la cobertura total para distintos tratamientos destinados a afiliados que cumplen con los requisitos establecidos y cuentan con la correspondiente receta médica.

Entre los medicamentos incluidos se encuentran los destinados al tratamiento de la diabetes, enfermedades oncológicas y oncohematológicas, hemofilia, VIH y hepatitis B y C.

La cobertura también alcanza medicamentos para personas trasplantadas, tratamientos para artritis reumatoidea, enfermedades fibroquísticas, trastornos hematopoyéticos, patologías oftalmológicas que requieren medicación intravítrea, osteoartritis e insuficiencia renal crónica con hiperparatiroidismo.