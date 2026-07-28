PAMI: cómo consultar la cartilla y cambiar el centro de guardia

La cartilla médica puede consultarse desde la web o la aplicación oficial.

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) recordó que todos sus afiliados cuentan con un prestador asignado para los servicios de guardia e internación. Esta información puede consultarse de forma digital, sin necesidad de asistir a una agencia, a través de los canales oficiales del organismo.

Además, quienes deseen cambiar el hospital, clínica o centro de salud asignado pueden iniciar el trámite por Internet o hacerlo de manera presencial. Sin embargo, existen requisitos y plazos que conviene conocer antes de realizar la gestión.

Cómo consultar la cartilla médica de PAMI

PAMI permite verificar el prestador asignado para guardia e internación desde la aplicación oficial o a través de su sitio web. En ambos casos, los afiliados pueden acceder a su cartilla médica y conocer cuál es el establecimiento donde deben atenderse ante una urgencia, una internación o una cirugía.

La consulta online busca facilitar el acceso a la información y evitar demoras al momento de necesitar atención médica. Por ese motivo, el organismo recomienda revisar periódicamente los datos de la cartilla. Asimismo, recomendó consultar la cartilla médica antes de acudir a un hospital o clínica para verificar cuál es el centro asignado y, en caso de ser confirmar que el prestador asignado sea el correcto.

Cómo solicitar el cambio de centro de guardia o internación

Si un afiliado necesita modificar el prestador asignado, PAMI informó que el trámite puede iniciarse de manera virtual desde la plataforma oficial del organismo.

Quienes prefieran realizar la gestión de forma presencial también pueden hacerlo en la agencia de PAMI que les corresponda. Para esa modalidad será necesario solicitar un turno previamente a través del sistema habilitado por la obra social.

El organismo aclaró que el cambio de prestador no puede gestionarse mientras el afiliado se encuentre internado. En esos casos, el trámite deberá realizarse una vez finalizada la internación.

Cuándo se hace efectivo el cambio

El plazo para que el nuevo prestador quede registrado depende del momento en que se presente la solicitud. Si el trámite se realiza entre el 1 y el 20 de cada mes, la modificación se verá reflejada desde el primer día del mes siguiente. En cambio, cuando el pedido se efectúa entre el 21 y el 30, el cambio comenzará a regir a partir del mes subsiguiente.

El cambio de prestador también puede realizarse de forma presencial con turno.

Por ese motivo, PAMI recomienda iniciar la gestión con anticipación, especialmente si el afiliado prevé realizar consultas, tratamientos o estudios en un nuevo centro de salud.

Qué documentación hay que presentar

Para acceder a la atención por guardia o durante una internación, los afiliados deben concurrir al prestador asignado con la documentación correspondiente.

Los documentos solicitados por PAMI son: