Qué dice la psicología sobre las personas que comen despacio

Comer despacio puede reflejar una personalidad organizada, tranquila y más reflexiva ante decisiones.

La manera en que cada persona se alimenta suele estar asociada a las costumbres, el contexto y el ritmo de vida. Sin embargo, para la psicología, la velocidad al comer también puede ofrecer pistas sobre determinados rasgos de la personalidad. En ese sentido, quienes se toman el tiempo para masticar cada bocado compartirían características que van más allá de la mesa.

De acuerdo con distintos especialistas, comer despacio no solo mejora la experiencia durante las comidas, sino que también se relaciona con una forma particular de afrontar la vida cotidiana. La organización, la paciencia y una menor predisposición al estrés aparecen como algunos de los aspectos más frecuentes entre quienes mantienen este hábito.

Qué dice la psicología sobre las personas que comen lento

La especialista Juliet Boghossian explicó que las personas que mastican lentamente suelen destacarse por mantener una actitud tranquila frente a las exigencias diarias. En lugar de dejarse llevar por las urgencias, acostumbran a planificar sus actividades con anticipación y buscan sostener una rutina organizada.

Según la experta, esta forma de actuar también está vinculada con una mayor capacidad para gestionar el tiempo y evitar que las responsabilidades cotidianas se conviertan en una fuente permanente de estrés. Esa tranquilidad suele reflejarse tanto en la manera de trabajar como en los vínculos personales.

Además, quienes comen despacio acostumbran a prestar mayor atención al momento de la comida, sin sentir la necesidad de terminar rápidamente. Para la psicología, este comportamiento puede ser una muestra de una personalidad que prioriza el equilibrio y la planificación por encima de la improvisación.

Los especialistas destacan beneficios digestivos y un mejor control del estrés cotidiano.

Un perfil reflexivo y cuidadoso

El psicólogo Phil Mutz aportó otra mirada sobre este comportamiento. Según explicó, quienes comen lentamente también suelen valorar lo que tienen y confiar en sus propias capacidades para resolver los problemas que se presentan en la vida cotidiana.

A su vez, destacó que estas personas acostumbran a analizar cada situación antes de tomar una decisión. Esa actitud prudente les permite actuar con cautela y disminuir la posibilidad de cometer errores, tanto en cuestiones personales como laborales.

Sin embargo, los especialistas también advierten que este rasgo puede tener una contracara. En algunos casos, el deseo de evitar equivocaciones puede llevar a estas personas a pensar demasiado antes de actuar o a mostrarse excesivamente cuidadosas frente a determinados desafíos.

Los beneficios de comer despacio

Más allá de los aspectos vinculados con la personalidad, comer lentamente también aporta beneficios concretos para la salud. Según Quirón Salud, masticar con calma favorece una mejor digestión y ayuda a reducir molestias habituales como el ardor, los gases, la pesadez o las náuseas.

Los especialistas también señalan que este hábito contribuye a un mejor control de los niveles de glucosa en sangre. Además, puede aumentar el gasto energético del organismo y colaborar con el mantenimiento de un peso saludable cuando forma parte de una alimentación equilibrada.

Estos efectos convierten a la alimentación pausada en una práctica sencilla que puede incorporarse sin grandes cambios en la rutina diaria y que, con el tiempo, ofrece beneficios para el bienestar general.