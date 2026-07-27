El canciller de Brasil repudió los insultos de Milei a Lula: "Sin precedentes en 200 años"

El canciller de Brasil, Mauro Vieira, salió a hablar luego de la crisis diplomática con Argentina por los insultos del presidente, Javier Milei, a su par Lula da Silva, y advirtió que las declaraciones del mandatario fueron una "provocación sin precedentes".

“Vino en un viaje privado a Brasil para participar de un evento partidista y el contenido de sus declaraciones fue agresivo y caracteriza una intromisión en temas internos y una ofensa no solamente al presidente Lula y al Poder Judicial, sino que también a las instituciones democráticas y al pueblo brasileño”, alertó Vieira este lunes.

En ese sentido, agregó que el discurso que pronunció Milei “fue una provocación sin precedentes en la historia de más de 200 años de relaciones bilaterales, algo totalmente fuera de lugar”. “Pero no nos intimidan los voceros de la extrema derecha, ni los nacionales ni los de afuera. Como dijo el presidente Lula, con mentiras nadie va a ganar a Brasil”, agregó el canciller de Lula da Silva en declaraciones a Infobae.

Sobre el mismo tema, Vieira también dijo que "las declaraciones del Presidente de Argentina fueron, como usted mismo dijo, muy graves y generaron una muy mala acogida. Dichas declaraciones fueron críticas y muy agresivas hacia el gobierno brasileño, el pueblo brasileño, las instituciones, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el propio Presidente de la República. Constituyeron una injerencia en los asuntos internos, en los asuntos nacionales", según señaló a TV Globo.

Aun así, el canciller de Brasil buscó mostrarse dispuesto a superar la crisis diplomática al agregar: "Todo este episodio es sumamente grave e inaceptable. Pero debemos trabajar para lograr el entendimiento entre las naciones, y la diplomacia se basa en eso, en el diálogo".

Vieira llamó a dar explicaciones al embajador argentino en Brasil

En paralelo, el propio canciller de Brasil mantendrá esta tarde una reunión con el embajador argentino en Brasilia, Guillermo Daniel Raimondi, a quien le solicitará explicaciones por los agravios del presidente Javier Milei contra su par Lula da Silva y contra el juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes.

La decisión fue comunicada este lunes por el Ministerio de Relaciones Exteriores conducido por Vieira, en un contexto de malestar por las expresiones del mandatario libertario del último sábado.

El domingo, el gobierno de Brasil ya había convocado a consultas a su embajador en la Argentina, Julio Bitelli, quien se esperaba que viajase a Brasilia en las últimas horas para analizar junto con las autoridades de la cancilerría brasileña el empeoramiento del vínculo entre los dos gobiernos. Esas mismas fuentes consideraron "inaudito" el mensaje que Milei brindó en la convención del Partido Liberal (PL).

Los insultos de Milei a Lula

El sábado, durante el lanzamiento oficial de la candidatura de Flavio Bolsonaro, y a lo largo de una exposición de aproximadamente 25 minutos, el presidente argentino pronunció fuertes agravios contra Lula y lo calificó como "el zurdo", "el ladrón" y "el presidiario". Además, cuando se produjo una falla técnica sobre el escenario, ironizó al consultar si "los micrófonos los mandó a tocar el ladrón".

Asimismo, Milei responsabilizó al presidente brasileño de haber buscado intervenir en los comicios presidenciales de la Argentina celebrados en 2023. "Tenía un vecino que se metía en la política de Argentina para tratar de torcer la historia en favor de los zurdos de mierda", afirmó durante el encuentro bolsonarista que se realizó en San Pablo.

Luego, el último domingo, Milei acusó a Lula de estar detrás de la "campaña antiargentina" durante la actuación de la Selección en el Mundial 2026, al señalar un supuesto financiamiento del gobierno de Brasil. "El que puso más plata en esta campaña anti-Argentina fue Brasil. El 25% de los recursos salió del gobierno de Brasil", dijo en una entrevista a Radio Mitre sin citar ninguna investigación.

"Yo quise ir a ver a mi amigo Jair Bolsonaro y no me dejaron. Acá, sin embargo, el ex presidiario vino a saludar a la rea”, agregó Milei ayer, en referencia a la visita de Lula da Silva a Cristina Kirchner en San José 1111 en julio de 2025.