Arnault, de LVMH, desmiente rumores sobre una ruptura familiar

Bernard Arnault, el multimillonario presidente del grupo francés de lujo LVMH, desmintió informaciones aparecidas en los medios sobre una encarnizada lucha por la sucesión entre sus cinco hijos, insistiendo —en unas inusuales declaraciones públicas sobre su familia— en que ésta sigue unida.
Los inversionistas llevan tiempo buscando mayor claridad sobre quién sucederá finalmente a Arnault, de 77 años, tras casi cuatro décadas al frente del conglomerado del lujo. Hay quien afirma que la falta de visibilidad sobre la planificación de la sucesión se está convirtiendo en un riesgo para LVMH.
Pero Arnault, que dirige el grupo valorado en 230.000 millones de euros (262.000 millones de dólares) y propietario de marcas como Louis Vuitton, Dior y Tiffany, no ha dado señales de querer dejar el cargo y aún no ha nombrado a ningún sucesor.
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En una extensa publicación en X en respuesta a una reciente serie de reportajes del diario francés Le Monde, Arnault desestimó como ficción las insinuaciones sobre divisiones familiares.
"Al parecer, en el caso de los Arnault no hay debate, solo intrigas; no hay deliberación, solo rivalidad. Es materia de novelas", escribió.
"En el mundo real, mis hijos dirigen las casas de moda, forman equipos, toman decisiones y —¡sacrilegio!— se llaman entre ellos los domingos", añadió, refiriéndose a las marcas de LVMH supervisadas por varios de sus hijos.
Le Monde también analizó la influencia de Arnault a través de sus medios de comunicación, su peso político y su relación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Después de que la publicación en la cuenta X de LVMH provocara una avalancha de respuestas, Arnault declaró en una cuenta personal de reciente creación que se sentía "profundamente conmovido" por los mensajes de apoyo.
Sus cinco hijos —Delphine y Antoine Arnault, de su primer matrimonio, y Alexandre, Frédéric y Jean, de su segundo— ocupan todos puestos de alta dirección dentro del grupo.
El año pasado, LVMH elevó a 85 años el límite de edad para ocupar los cargos de presidente y director ejecutivo. Cuando se le preguntó sobre la sucesión en la junta anual de la empresa celebrada en abril, Arnault sugirió que se le volviera a plantear la pregunta dentro de siete u ocho años.
Arnault afirmó que esperaba que su publicación en las redes sociales desanimara a aquellos que "apuestan por una ruptura familiar para vender periódicos" y añadió que tendrían que esperar mucho tiempo.
Con información de Reuters