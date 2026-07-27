Quién es Sabrina Di Marzo, esposa de Ángel Correa: así es su historia de amor

La pareja se conoció en Rosario en 2012, cuando ambos tenían 17 años

La relación entre Sabrina Di Marzo y Ángel Correa se consolidó a lo largo de más de una década y atravesó algunos de los momentos más importantes en la vida del futbolista argentino. Desde Rosario hasta los grandes escenarios del fútbol internacional, la pareja construyó una familia y una historia marcada por el compañerismo y el crecimiento compartido.

Cómo comenzó la historia de amor de Sabrina Di Marzo y Ángel Correa

La historia entre Sabrina Di Marzo y Ángel Correa comenzó en 2012 en Rosario, ciudad natal de ambos. En aquel momento tenían apenas 17 años y comenzaron una relación que se mantuvo firme pese a los cambios que implicó la carrera deportiva del delantero argentino.

Con el paso de los años, la pareja optó por mantener un perfil discreto, lejos de las polémicas mediáticas. Sin embargo, su vínculo se fortaleció a medida que Correa fue creciendo profesionalmente, primero en el fútbol argentino y luego en Europa.

Sabrina estuvo presente durante las distintas etapas que marcaron la vida del futbolista, acompañándolo en cada uno de sus desafíos personales y deportivos. Su presencia constante se convirtió en uno de los pilares más importantes del entorno familiar del jugador.

El difícil momento que atravesaron Di Marzo y Correa

Uno de los episodios más complejos que enfrentó la pareja ocurrió en 2014, cuando Ángel Correa debió someterse a una cirugía cardíaca en Estados Unidos tras detectarse un problema que obligó a postergar su incorporación al fútbol europeo. La intervención significó un duro golpe para el futbolista, que permaneció varios meses alejado de las canchas mientras realizaba su recuperación médica.

Durante ese período, Sabrina Di Marzo desempeñó un rol fundamental en el acompañamiento emocional del jugador. La situación fortaleció aún más la relación y les permitió afrontar juntos uno de los momentos más difíciles de sus vidas.

14, Ángel Correa debió someterse a una cirugía cardíaca que postergó su llegada al fútbol europeo.

Superado el problema de salud, Correa pudo continuar con su carrera profesional y comenzar una exitosa etapa en Europa, donde se convirtió en una pieza importante del Atlético de Madrid y posteriormente logró consagrarse campeón del mundo con la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022.

Cuántos hijos tienen Di Marzo y Correa

La pareja formó una familia junto a sus tres hijas:

Lola, nacida en 2015.

Luz, quien nació durante la pandemia de coronavirus.

Lía, nacida en 2023.

Las pequeñas suelen acompañar a sus padres en distintos eventos familiares y deportivos. De hecho, durante el Mundial de Qatar 2022, Sabrina viajó junto a sus hijas para apoyar al futbolista en uno de los momentos más importantes de su carrera.

La familia ha sido una constante en la vida del delantero rosarino, que en reiteradas oportunidades expresó la importancia del acompañamiento de sus seres queridos en cada uno de sus logros deportivos.

Qué hace Di Marzo y cómo es su vida actual

Lejos de la exposición mediática, Sabrina Di Marzo comparte en redes sociales aspectos vinculados con la maternidad, el bienestar y la vida familiar

Aunque mantiene un bajo perfil mediático, Sabrina comparte parte de su vida cotidiana a través de las redes sociales. Allí publica contenidos relacionados con la maternidad, hábitos saludables, rutinas de entrenamiento y diferentes momentos familiares. Su presencia digital refleja una faceta más íntima y familiar, alejada del protagonismo que suele acompañar a las figuras del deporte internacional.

Actualmente, Sabrina continúa acompañando la carrera de Ángel Correa, quien inició una nueva etapa profesional como delantero de Tigres UANL en la Liga BBVA MX. Después de haber transitado juntos los comienzos en Rosario, los años en España y la consagración mundialista, la pareja sigue construyendo su historia con la familia como principal protagonista.

Más de trece años después de haberse conocido, Sabrina Di Marzo y Ángel Correa mantienen un vínculo que atravesó desafíos personales, mudanzas internacionales y grandes alegrías deportivas, consolidándose como una de las parejas más estables del fútbol argentino.