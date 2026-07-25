Los incendios forestales de Francia y España obligaron a evacuar a más de 200.000 personas entre ambos países, mientras miles de bomberos luchan contra los focos incendiarios que se expanden rápidamente por las altas temperaturas. En Francia, el fuego afecta al suroeste del país, en tanto en España se expandió hasta Madrid y algunas localidades del norte. El gobierno de Pedro Sánchez decretó el estado de emergencia a nivel nacional.

En Francia, la situación más crítica se registra en el departamento de Gironda, donde el incendio comenzó cerca de la península de Cap Ferret y ya consumió alrededor de 140 kilómetros cuadrados. Según informó el ministro del Interior francés, Laurent Núñez, el cambio en la dirección del viento convirtió al foco en un incendio "autosostenible", extremadamente difícil de controlar, que ahora avanza hacia el área metropolitana de Burdeos.

Solo en Gironda y Landas fueron evacuadas unas 141.000 personas. Además, el fuego destruyó decenas de viviendas y un camping, dejó al menos 42 bomberos heridos y obligó a evacuar a unas 1.500 personas por vía marítima desde Cap Ferret hacia Arcachon mediante embarcaciones y taxis acuáticos.

Ante la gravedad del escenario, el presidente francés Emmanuel Macron ordenó activar la unidad nacional de respuesta a las crisis y movilizó a las Fuerzas Armadas para reforzar el operativo. También solicitó asistencia a la Unión Europea, que enviará aviones hidrantes Canadair, aeronaves Air Tractor y helicópteros Black Hawk para colaborar en la lucha contra el fuego.

España declara la emergencia nacional

Del otro lado de la frontera, España vive uno de los peores episodios de incendios de su historia reciente. Cerca de Madrid y en la provincia de Ávila fueron evacuadas unas 60.000 personas, mientras otras 20.000 recibieron la orden de permanecer en sus casas por el riesgo que representan el humo y el avance de las llamas.

Dos grandes incendios cerca de Madrid terminaron fusionándose en uno solo y ya consumieron unos 30 kilómetros cuadrados. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, aseguró que se trata del "peor incendio registrado en la historia de la comunidad madrileña". Las autoridades también intentan proteger la localidad de San Lorenzo de El Escorial, donde se encuentra el histórico monasterio construido durante el reinado de Felipe II.

Mientras tanto, en Ávila un incendio arrasó unos 90 kilómetros cuadrados y la Guardia Civil investiga si una chispa generada por maquinaria pesada provocó el inicio del fuego. Las autoridades detuvieron a una persona y mantienen bajo investigación a otra por presuntas responsabilidades.

Especialistas sostienen que estos incendios son consecuencia de la "combinación explosiva" entre las olas de calor cada vez más intensas y el abandono de zonas rurales, donde la vegetación se acumula hasta llegar a las viviendas. España ya perdió este año más de 1.140 kilómetros cuadrados por incendios, más de cinco veces la superficie quemada durante el mismo período de 2025.