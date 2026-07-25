River vs. Barracas Central: quién gana, predicciones y pronóstico del partido de la Liga Profesional, según la IA

River Plate y Barracas Central medirán fuerzas el próximo sábado 25 de julio, a partir de las 19 hs, en el Estadio Monumental. Se trata de la primera jornada del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

El encuentro, que contará con el arbitraje de Nazareno Arasa, marcará la presentación oficial de ambos conjuntos en el certamen local, donde el Millonario buscará dejar atrás sus últimos tropezones oficiales y el combinado barraqueño comenzará una nueva etapa bajo la conducción técnica de Damián Ayude.

River vs. Barracas Central: quién gana el partido, según la Inteligencia Artificial

Tras analizar el desempeño de ambos equipos y el plantel de futbolistas, la inteligencia artificial adelantó que el ganador del encuentro será River Plate. De acuerdo al análisis, el Millonario tiene un 65% de chances de quedarse con la victoria, mientras que la posibilidad de un empate se ubica en un 25% y un eventual triunfo de Barracas Central alcanza apenas el 10%.

La gran diferencia de jerarquía individual, sumada al factor de la localía en la cancha de River y los antecedentes recientes, inclinan de manera clara la balanza en favor de la Banda. Que, según las estimaciones de la IA, ganará con un marcador final de 2-0.

De acuerdo a la IA, River ganará el encuentro 2 a 0

El conjunto de Núñez llega a este debut en un contexto de absoluta exigencia. El plantel a cargo de Eduardo Coudet necesita dar vuelta la página rápidamente tras caer de forma sorpresiva ante Aldosivi en la Copa Argentina y haber finalizado como subcampeón del Apertura previo. A pesar de los altibajos recientes en copas nacionales, la estructura colectiva del local sostiene una clara vocación ofensiva, caracterizada por la tenencia de la pelota y la presión alta.

Por su parte, el Guapo afronta este inicio de campeonato inmerso en una reestructuración futbolística. Con el estreno de Damián Ayude en el banco de suplentes, el combinado barraqueño intentará plasmar un esquema ordenado, replegado y enfocado en achicar espacios en campo propio para salir de contraataque. La premisa del visitante será resistir los embates iniciales del dueño de casa para llevar el trámite a un terreno de fricción y menor fluidez.

En el desglose individual, la escuadra de Núñez cuenta con un abanico de variantes de nivel internacional. Destacan figuras de la talla de Juan Fernando Quintero en la creación de juego, la firmeza defensiva de Gonzalo Montiel y Lucas Martínez Quarta, además del peso ofensivo de Facundo Colidio y Sebastián Driussi en los últimos metros. Esta profundidad de plantel le otorga al Millonario una superioridad notable para desarticular bloques defensivos cerrados.

En la vereda opuesta, la alineación del Barraqueño dependerá en gran medida de la solidez defensiva que puedan aportar centrales de experiencia como Fernando Tobio y Gastón Campi, sumado a la contención en la mitad de la cancha por parte de Rodrigo Insúa y Dardo Miloc. En ataque, las principales referencias de peligro descansan en la potencia de Facundo Bruera y Gonzalo Morales, quienes deberán aprovechar al máximo las escasas oportunidades de pelota parada o transiciones rápidas que logre generar el equipo.

Antecedentes entre River y Barracas Central

El historial de enfrentamientos entre ambos equipos también favorece al elenco de Núñez. Desde el ascenso del Guapo a la máxima categoría del fútbol argentino, disputaron un total de siete encuentros oficiales entre liga y copas locales, con resultados claves: seis victorias para River Plate y solo un triunfo para Barracas Central.

El antecedente más cercano entre los dos data del 24 de enero de 2026, cuando se cruzaron durante la primera fecha del Torneo Apertura, disputada en el estadio de Barracas. En aquella oportunidad, la victoria se la llevó el Millonario por 1-0 gracias a un gol de Gonzalo Montiel. Previamente, en sus visitas al Estadio Monumental, el conjunto visitante no ha logrado sumar unidades, registrando derrotas categóricas como el 3-0 en la Liga Profesional 2024 y el 5-1 en la Copa de la Liga 2023.