Cuándo juega River vs. Barracas Central: fecha, hora y TV en vivo del partido

El Millonario busca recuperarse.

El Torneo Clausura 2026 del fútbol argentino comenzará con un atractivo duelo entre River y Barracas Central, dos equipos que buscarán arrancar el campeonato con una victoria para dejar atrás las sensaciones que les dejó el cierre del semestre anterior. El Millonario intentará recuperar confianza rápidamente, mientras que el Guapo aspira a ratificar el crecimiento que mostró en la primera parte del año y dar el golpe en el estadio Monumental.

El encuentro también tendrá otros focos de atención. River afrontará el debut con un cuerpo técnico alternativo en el banco de suplentes debido a la ausencia de Eduardo "Chacho" Coudet, mientras que Barracas llegará con la ilusión de sorprender a uno de los candidatos al título. Además, el árbitro del partido será Nazareno Arasa, en un encuentro que siempre levanta suspicacias en la previa por tratarse de un club muy ligado al presidente de AFA, Claudio "Chiqui" Tapia.

Fecha, hora y TV en vivo para River vs Barracas Central

Fecha: Sábado 25 de julio.

Hora: 19:15.

TV: TNT Sports (con el Pack Premium).

El presente de River y el equipo que piensa Coudet

River comenzará el Clausura con la necesidad de ofrecer una rápida reacción después de la inesperada eliminación en la Copa Argentina frente a Aldosivi. La derrota significó un duro golpe para el equipo de Núñez, que perdió una de las vías de clasificación a la Copa Libertadores 2027 y recibió fuertes autocríticas por parte de Eduardo Coudet, quien calificó aquella actuación como un "papelón".

Sin embargo, el entrenador no podrá estar en el banco durante la primera fecha del campeonato debido a una suspensión pendiente. Y para este partido, piensa un once que saldría con Santiago Beltrán; Giovanni González, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Mauro Arambarri, Tomás Galván o Lautaro Pereyra; Facundo Colidio o Joaquín Freitas y Rafael Santos Borré o Lucas Beltrán.

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La buena estadística de Damián Ayude

Ayude tendrá un desafío especial en el debut del Torneo Clausura cuando Barracas Central visite a River. El entrenador del Guapo ya enfrentó a cuatro de los cinco grandes del fútbol argentino cuando fue DT de San Lorenzo y perdió un solo. Aunque tampoco logró victorias, ya que fueron tres empates y una derrota. Contra Racing fue la excepción: sufrió la única derrota frente a uno de los denominados cinco grandes. La Academia dominó el encuentro y se impuso 2-0 en aquel encuentro.