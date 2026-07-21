Quiénes son los 5 futbolistas de la Selección Argentina nominados al 11 ideal del Mundial 2026

Quiénes son los cinco futbolistas de la Selección Argentina nominados por la FIFA al once ideal del Mundial 2026.

Después de que España se consagre campeona del Mundial 2026 tras vencer a la Selección Argentina en la final por 1 a 0, la FIFA abrió la votación para que los hinchas elijan el equipo ideal del certamen. A través de su sitio oficial, el organismo que regula el fútbol a nivel internacional presentó una nómina de candidatos con los futbolistas más destacados de la competición; entre ellos, aparecen cinco futbolistas de la 'Albiceleste', que a pesar de no lograr llevarse el título dejó una buena imagen por su nivel de juego.

El combinado dirigido técnicamente por Lionel Scaloni, que alcanzó la final después de varias victorias agónicas en la fase eliminatoria ante Cabo Verde, Egipto, Suiza e Inglaterra, tiene representantes en todas las posiciones. Emiliano 'Dibu' Martínez, figura en el duelo definitorio contra 'La Roja', se encuentra entre los arqueros seleccionados, mientras que la dupla de centrales Cristian "Cuti" Romero y Lisandro Martínez integran la lista de defensores.

En la mitad de la cancha fue nominado Enzo Fernández y, entre los delanteros, el único argentino incluido es Lionel Messi, quien terminó el Mundial como el segundo máximo goleador por detrás del francés Kylian Mbappé.

Las polémicas acerca de los nominados al once ideal del Mundial 2026: las grandes ausencias

La nómina difundida por la FIFA también generó sorpresa por algunas ausencias. En la lista de defensores no fueron considerados Pau Cubarsí ni Aymeric Laporte, dos habituales titulares de la selección española que se quedó con el título. El caso del futbolista del Barcelona fue uno de los más comentados, ya que además recibió el reconocimiento al mejor jugador joven del certamen.

La conformación de los mediocampistas también provocó debate entre los aficionados. Como la elección del once ideal contempla distintos sistemas tácticos (4-4-2, 4-3-3 y 3-4-3), la FIFA ubicó en esa línea a varios jugadores con características ofensivas, una decisión que fue motivo de cuestionamientos entre los hinchas.

La lista completa de nominados por la FIFA para el equipo ideal del Mundial 2026

Arqueros

Emiliano Martínez (Argentina).

Vozinha (Cabo Verde).

Unai Simón (España).

Jordan Pickford (Inglaterra).

Eloy Room (Curazao).

Defensores

Lisandro Martínez (Argentina).

Nuno Mendes (Portugal).

Marc Cucurella (España).

Virgil Van Dijk (Países Bajos).

Gabriel Magalhães (Brasil).

Cristian Romero (Argentina).

Dayot Upamecano (Francia).

Pedro Porro (España).

Mediocampistas

Jude Bellingham (Inglaterra).

Michael Olise (Francia).

Vinícius (Brasil).

Enzo Fernández (Argentina).

Ousmane Dembélé (Francia).

Luka Modrić (Croacia).

Ismael Saibari (Marruecos).

Rodri (España).

Lamine Yamal (España).

Rodri, junto al Rey de España, uno de los nominados al once ideal de la FIFA.

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