Anthony Taylor anuncia su retiro del arbitraje de élite del fútbol

FOTO DE ARCHIVO. Copa Mundial de la FIFA 2026 - Octavos de final - Portugal vs España

​Anthony Taylor anunció el martes su retiro del arbitraje de élite tras ‌una carrera ‌que abarca más de dos décadas y 831 partidos.

A sus 47 años, se despide tras dirigir el encuentro de octavos de final entre Portugal y España en Estados Unidos.

"Arbitrar al ​más alto ⁠nivel ha sido un privilegio inmenso, ‌pero la presión es intensa ⁠y el escrutinio ⁠es constante", dijo Taylor en un comunicado publicado en la página web de la ⁠Premier League.

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"Ha llegado el momento ​de dar un paso ‌al lado y mirar ‌hacia adelante para pasar a la ⁠siguiente etapa de mi carrera".

Taylor pasó 16 temporadas arbitrando en la Premier League, dirigiendo 432 partidos en ​la ‌máxima categoría del fútbol inglés.

También dirigió todas las finales de las principales copas nacionales. Entre sus designaciones nacionales se incluyen las ⁠finales de la FA Cup de 2017 y 2020, la final de la Copa de la Liga de 2015, la Community Shield de 2015 y la final de los play-offs de la Championship ‌de 2018.

Considerado por muchos como uno de los árbitros más destacados de Inglaterra, la carrera de Taylor también incluyó designaciones en los principales torneos internacionales, ‌tras pasar 14 años en la Lista Internacional de la FIFA y arbitrar en ‌dos ⁠Mundiales (2022 y 2026), dos Campeonatos de Europa (2020 y 2024) y ​dos Mundiales de Clubes de la FIFA (2022 y 2025).

Con información de Reuters