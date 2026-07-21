Cerraron 60 empresas por día en abril y ya se perdieron 341 mil empleos en medio de la crisis de Milei

Desde que asumió Milei cerraron más de 28 mil empresas.

La destrucción del empleo formal sigue avanzando y la crisis económica que generó el gobierno de Javier Milei ya se cobró como víctimas a más de 28 mil empresas que tuvieron que cerrar sus puertas. Esto produjo que casi 350 mil personas se quedaran sin trabajo.

Según un informe elaborado por la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV) en base a datos oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), durante abril dejaron de operar 1.814 empresas, lo que representa un promedio cercano a 60 cierres por día.

De acuerdo con el relevamiento, desde el inicio de la gestión de Javier Milei ya desaparecieron 28.262 firmas y se destruyeron 341.396 puestos de trabajo registrados, en un escenario donde la recuperación de algunos indicadores económicos aún no logra trasladarse al mercado laboral.

Solo en abril se perdieron 1.555 empleos formales. El informe destaca que la cantidad de empresas que dejaron de funcionar fue incluso superior al número de puestos de trabajo eliminados durante ese mes, un dato que, según los investigadores, refleja el fuerte impacto de la crisis sobre pequeñas y medianas empresas con escasa dotación de personal.

Los resultados contrastan con la evolución de la actividad económica. Mientras el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) del INDEC mostró un crecimiento interanual del 1,6% en abril, también registró una caída del 1,5% respecto de marzo. A su vez, el Producto Interno Bruto había exhibido una mejora interanual del 2,3% durante el primer trimestre del año.

Sin embargo, para la UNDAV esa recuperación no alcanzó a los sectores que concentran la mayor generación de empleo. "El deterioro del empleo registrado durante 2024 afectó principalmente a los sectores más sensibles a la caída de la actividad y del gasto público, destacándose la construcción, la industria manufacturera y diversos servicios", señaló el estudio.

La investigación sostiene además que la recuperación observada durante 2025 y 2026 fue insuficiente para compensar las pérdidas acumuladas: "Las mejoras observadas durante 2025 y 2026 fueron insuficientes para revertir las pérdidas acumuladas".

Sólo creció una actividad que genera poco empleo

En contrapartida, el mayor crecimiento del empleo se concentró en la actividad minera, un sector orientado a las exportaciones que demanda mucha menos mano de obra que la construcción o la industria.

El trabajo también alertó sobre un avance de la precarización laboral. Mientras disminuyó el empleo asalariado registrado, la cantidad de monotributistas aumentó 11,9%, una tendencia que, según la UNDAV, evidencia un cambio en la composición del mercado laboral.

El informe vincula este fenómeno con el debilitamiento de los sectores sindicalizados, la expansión de formas de contratación más inestables y el crecimiento de trabajadores cuyos ingresos no alcanzan para superar la línea de pobreza.