El ave secretario es endémica del África subsahariana y única en su familia.

Un ave de una especie amenazada logró reencontrarse con la naturaleza luego de haber sido salvada en un estado crítico. Se trata de un ejemplar de secretario (Sagittarius serpentarius), una rapaz africana en peligro de extinción, que fue rescatada debilitada y luego liberada con éxito en su hábitat natural en Sudáfrica.

La historia, que cobró difusión a través de las redes sociales, tuvo lugar este año gracias al trabajo de la organización sin fines de lucro Centre for Rehabilitation of Wildlife (CROW), dedicada a la recuperación de animales salvajes heridos o huérfanos. El 28 de mayo, el ave fue reintegrada a la naturaleza tras completar su proceso de rehabilitación.

En su página oficial de Facebook, CROW celebró el logro: “Un momento para celebrar. Rescatada débil y exhausta, rehabilitada con esmero y ahora encaminada hacia una segunda oportunidad en la vida. El ave fue liberada con éxito en su hábitat natural el 28 de mayo tras completar su rehabilitación en CROW. Por esto hacemos lo que hacemos”. Además, compartieron un video del momento que alcanzó miles de reproducciones.

Del colapso a la libertad: así fue el rescate del ave

El rescate comenzó a principios de mayo, cuando un equipo de Durban & Coast SPCA encontró al secretario en un estado de debilidad y agotamiento en la provincia de KwaZulu-Natal, al este de Sudáfrica. Rápidamente, trasladaron al ave al centro de rehabilitación de CROW en Durban para que recibiera atención especializada.

Desde su llegada, el equipo del centro se dedicó a estabilizar al ave con tratamientos como la fluidoterapia para compensar sus desequilibrios. “El estado del ave era frágil, pero la vigilaban de cerca. Entonces llegó un momento de silencio que decía más que mil palabras… la recostaron en el suelo, se recompuso lentamente y se puso de pie por sí sola”, relataron en una publicación del 11 de mayo.

Tras varias semanas de cuidados intensivos, el secretario recuperó sus fuerzas y pudo ser liberado, regresando a su entorno natural para continuar su vida en libertad.

Una especie única y cazadora de serpientes

Esta especie es endémica del África subsahariana y única en su familia, Sagittariidae. Son conocidas por su singularidad y su capacidad para cazar presas, incluso serpientes venenosas, con potentes patadas. Tanto es así que el secretario aparece en el escudo de armas de Sudáfrica como símbolo de protección.

Los ejemplares de esta ave miden entre 125 y 150 centímetros, con una envergadura que supera los dos metros. Sin embargo, su población ha sufrido una caída alarmante, con una reducción del 75 % en Sudáfrica y aún más en otras regiones del continente.

Mide hasta 150 centímetros y su población cayó un 75 por ciento.

Esta situación llevó a que la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) la clasifique como especie en peligro de extinción en 2020, advirtiendo sobre el riesgo real de desaparición si no se toman medidas urgentes. Por eso, organizaciones como BirdLife South Africa trabajan para entender mejor su ecología y aplicar estrategias de conservación que ayuden a protegerla.