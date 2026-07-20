La periodista deportiva Sofi Martínez compartió un descargo tras la derrota de la Selección Argentina a través de sus redes sociales.

Tras la derrota de la Selección Argentina frente a España en la final del Mundial 2026, Sofía Martínez compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales y expresó la profunda tristeza que le dejó el resultado del partido.

A través de su cuenta personal de Instagram, la periodista deportiva publicó un extenso descargo en el que habló del impacto emocional que le generó la derrota y de la posibilidad de que Lionel Messi haya disputado su último Mundial con la camiseta de la Selección Argentina.

En ese contexto, escribió: “Tengo ganas de llorar, pero un montón, no solo una lágrima. Hace rato que vengo con esa sensación de llanto acumulado y con congoja”.

El descargo de Sofi Martínez tras la derrota de la Selección Argentina

Luego agregó: “Y ahora camino y cualquier cosa que me dicen me genera un nudo en la garganta y se me ponen los ojos llenos de lágrimas. Y miro al cielo intentando que se absorban, pero nacen nuevas. Será que lo que termina es mucho más que la ilusión por volver a festejar cuatro años más”.

Asimismo continuó: “Quizás es el recuerdo de lo fino de la vida, de que la juventud no es eterna, de que los tiempos que venimos disfrutando en algún momento terminan. No me duele perder, me duele saber que no queda demasiado margen para volver a sentarme en el sillón, la butaca o en el campo de juego para ponerme de su lado, para hinchar por él y por esta camiseta”.

Además brindó unas palabras exclusivas para Lionel Messi: “Por quien se convirtió en nuestra bandera a fuerza de su propio trabajo y sacrificio, aun siendo el más talentoso de todos. Por la increíble coincidencia que él haya nacido con el mismo sueño que nosotros, por ser nuestro mejor ejemplo”.

Finalmente señaló: “Tengo, como todos los argentinos, la cabeza en alto por todo lo que vivimos, pero si te fijás bien también tengo, como Messi ayer, los ojos llenos de lágrimas por una tristeza que no puedo contener. Gracias equipo, nos regalaron mucho más de lo que alguna vez soñamos”.