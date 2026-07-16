La Selección Argentina eliminó a Inglaterra en el Mundial 2026 y hasta una transmisión británica reconoció la superioridad del equipo de Lionel Scaloni.

La clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026 dejó un hecho que recorrió el mundo. No fueron solo los goles de Lautaro Martínez y Enzo Fernández, sino las palabras de una transmisión inglesa que, con la eliminación consumada, no dudó en reconocer la superioridad del equipo de Lionel Scaloni. En un gesto poco habitual después de una derrota de semejante magnitud, el comentarista fue contundente: "Ganó el mejor equipo".

La "Albiceleste" volvió a demostrar su personalidad en una semifinal cargada de tensión disputada en Atlanta. Después de comenzar en desventaja, el conjunto argentino reaccionó, mantuvo la calma y terminó imponiendo su juego para quedarse con un triunfo histórico que lo depositó nuevamente en la definición de una Copa del Mundo. La actuación fue tan convincente que incluso la prensa británica dejó de lado la frustración para destacar el rendimiento del vigente campeón.

El tremendo elogio de la prensa de Inglaterra a la Selección Argentina en el Mundial 2026

Mientras los futbolistas argentinos celebraban sobre el césped, el relator principal de una transmisión inglesa resumió el momento con una frase que rápidamente se viralizó. "La espera y el dolor continúan para el fútbol inglés. Más tristeza en semifinales, mientras Argentina hace lo que siempre hace, lo que hace mejor que posiblemente cualquier otra selección en la historia. Ahora tiene un récord perfecto de seis semifinales ganadas sobre seis y jugará para defender su corona el domingo", expresó.

Sin embargo, fue el comentarista quien dejó la reflexión más fuerte de la noche. Con total honestidad, reconoció que Inglaterra no tenía motivos para discutir el resultado, elogió la respuesta futbolística del conjunto dirigido por Scaloni y enalteció la actitud de luchar hasta el final.

Según analizó durante la transmisión, el mejor equipo ganó. Además, remarcó que Argentina nunca perdió la calma pese al resultado adverso, mantuvo la confianza en su plan de juego y encontró respuestas en los cambios realizados por el entrenador. También recordó que la Albiceleste había generado varias situaciones claras, incluidos dos remates en los postes, y concluyó que el pase a la final era completamente merecido.

Scaloni volvió a demostrar la fortaleza de su equipo

Las palabras de la televisión inglesa reflejaron lo que ocurrió dentro de la cancha. Después de atravesar momentos de dificultad durante el partido, la Selección Argentina volvió a mostrar una de las características que la distingue desde el inicio del ciclo de Lionel Scaloni: la capacidad para competir incluso cuando el desarrollo no le resulta favorable.

Lejos de desesperarse, el equipo sostuvo su idea, encontró respuestas desde el banco de suplentes y terminó inclinando el partido con personalidad. Esa fortaleza mental fue precisamente uno de los aspectos que más destacaron desde Inglaterra, donde reconocieron que Argentina jamás abandonó su libreto y terminó imponiéndose con autoridad. El triunfo, además, ratificó un dato impactante: la Albiceleste mantiene un pleno de victorias en semifinales de la Copa del Mundo y ahora tendrá la posibilidad de defender el título conseguido cuatro años atrás cuando dispute una nueva final.