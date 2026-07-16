La Selección Argentina festeja y piensa en España: práctica liviana en Atlanta y viaje a Nueva Jersey

La Selección Argentina descansa luego del desahogo frente a Inglaterra (foto: AFA).

La Selección Argentina no tiene descanso en el Mundial 2026, después de haber consumado una nueva hazaña durante el ciclo de Lionel Scaloni como entrenador. El director técnico dispuso un entrenamiento matutino desde las 11.30 locales (las 12.30 de Argentina) en Atlanta, Estados Unidos.

Ya por la tarde, con el horario a confirmar todavía, será el turno de viajar los 1340 kilómetros hasta Nueva Jersey, en un vuelo de unas dos horas. Allí lo esperará 30 grados de temperatura, enfrentará a España e irá por la cuarta estrella de la historia, el domingo 19 de julio desde las 16 de Argentina.

La práctica de este jueves 16 será simplemente regenerativa y de recuperación para los futbolistas que jugaron más de 30 minutos ante el combinado británico. El resto tendrá tareas más intensas desde el plano físico para cerrar filas en cuanto a la puesta a punto futbolística óptima, de cara a la definición por el trofeo de la Copa del Mundo.

La Selección Argentina, entre el éxtasis total y el respeto a España

El clima en la intimidad de la concentración en Atlanta fue espectacular, con el desahogo y el respiro que significó haber eliminado nada menos que a Inglaterra en las semifinales. El plantel comandado por Scaloni siente que es indestructible, que por momentos parece imbatible y también que enfrente habrá un adversario de una gran talla.

"La Roja" de Luis de la Fuente acumula un invicto de 37 partidos, el máximo de la historia junto a uno de Italia. Por si fuese poco, dio una exhibición de fútbol frente a Francia, al que borró la cancha y lo superó por 2-0 con suma claridad. Una vez que la "Albiceleste" se instale en Nueva Jersey habrá más precisiones acerca del equipo titular, aunque será muy parecido al que batió al elenco británico.

La formación contra España será muy parecida a la de Inglaterra

La formación con la que la Selección Argentina eliminó a Inglaterra.

Si bien todavía es prematuro aventurar cuál será el once elegido, todo indica que al menos diez futbolistas serán los mismos que en el último encuentro. Persistirá hasta última hora la duda en el mediocampo entre Giuliano Simeone, Rodrigo De Paul y tal vez Nicolás González.

Con todos los jugadores en buenas condiciones físicas, más allá del cansancio lógico por los siete encuentros disputados en un mes y los viajes permanentes, Scaloni anhela mantener la base de la alineación. El cuerpo técnico quedó muy conforme con el rendimiento y, en principio, no piensa en hacer más de una modificación.

La Selección Argentina irá por el título del Mundial 2026 ante España: hora, TV en vivo y streaming

La final será el domingo 19 de julio desde las 16 horas de Argentina en Nueva Jersey, Estados Unidos. La transmisión en vivo será de TyC Sports, Telefe, la TV Pública y DSports. En tanto, el streaming online será de TyC Sports Play, MiTelefe, DGO, la TV Pública en vivo en YouTube, Disney+ y Paramount+.