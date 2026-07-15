Qué pasó entre Bellingham y Thomas Tuchel: el conflicto en Inglaterra previo al partido vs. Argentina en el Mundial 2026 (Foto: Reuters)

La Selección de Inglaterra alcanzó las semifinales del Mundial 2026 y se enfrentará a Argentina este miércoles. Sin embargo, los Three Lions llegan con peleas puertas adentro del equipo: tras el triunfo 2-1 sobre Noruega, el desempeño del combinado europeo fue cuestionado por su propio director técnico, Thomas Tuchel, quien encontró una rápida respuesta de una de las figuras inglesas, Jude Bellingham.

Qué pasó entre Tuchel y Bellingham: la pelea interna de Inglaterra

"El resultado es fantástico. Estar entre los últimos cuatro es increíble, pero no estoy satisfecho con el rendimiento", sostuvo Tuchel durante la conferencia de prensa posterior al partido de Inglaterra contra Noruega. Y amplió como crítica a su Selección: "Nos complicamos muchísimo la vida. Fuimos descuidados, demasiado seguros, no lo suficientemente rápidos, tuvimos suerte".

Lo cierto es que durante el partido Inglaterra tuvo poca posesión de la pelota y Noruega fue superior, incluso les anularon un gol por el protocolo del VAR que analiza las jugadas previas a los córner. De todas formas, los Three Lions lograron pasar a la siguiente etapa.

A pesar de la autocrítica, el director técnico alemán reconoció el trabajo de los futbolistas. “Nadie pone en duda el esfuerzo de los jugadores. Estoy impresionado por cómo superaron la adversidad, pero también soy entrenador de fútbol y creo que podemos jugar mejor”, apuntó.

Sin embargo, las declaraciones molestaron a Bellingham, quien había marcado los dos goles que llevaron al equipo a la semifinal contra la Selección Argentina. "Quizás él no sabe lo que es jugar en esas condiciones contra Erling Haaland, Martin Odegaard, Antonio Nusa y Alexander Sorloth. No son un equipo fácil”, señaló el mediocampista del Real Madrid en diálogo con ITV.

Y remarcó: “No se puede ganar todos los partidos con mil pases. A veces hay que ganar de forma sucia. Y eso fue exactamente lo que hicimos". Aunque trató de bajarle el tono a la diferencia con su DT, insistió en que el partido fue “agotador”. “Todos hicieron un enorme esfuerzo. Mi agradecimiento está con los jugadores que estuvieron en el campo haciendo un gran trabajo", añadió.

Qué dijo Harry Kane sobre las diferencias dentro de la Selección de Inglaterra

El cruce entre el futbolista y su entrenador causó revuelo en la prensa británica, por lo que el capitán Harry Kane intentó ponerle paños fríos a la situación, pero se mostró alineado con el DT. "Sabemos que podemos mejorar y sabemos que podemos jugar mejor", admitió.

Sobre las declaraciones del entrenador, el delantero del Bayern Múnich sostuvo: "Tuchel sabe mejor que nadie que no es tan simple enfrentar a rivales fuertes. Está intentando sacar la mejor versión de nosotros y nosotros también sabemos que todavía podemos dar más".

Kane intentó bajar la discusión entre Bellingham y Tuchel (Foto: Reuters)

Frente a la discusión, aclaró que la charla del entrenador en los vestuarios había sido menos crítica. De acuerdo al capitán, el DT felicitó a los jugadores y les pidió que disfrutaran la clasificación antes de empezar a prepararse para enfrentar a Argentina este miércoles 15 de julio.

