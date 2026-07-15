Un ataque ruso contra Odesa deja tres muertos mientras Moscú y Kiev se disputan el mar Negro

Un residente en un balcón de un edificio de apartamentos dañado por un ataque con misiles rusos, durante el ataque de Rusia contra Ucrania, en Odesa, Ucrania

Rusia ​y Ucrania intensificaron el miércoles su enfrentamiento por el mar Negro y las principales rutas comerciales: Moscú mató a tres personas en un ataque ‌contra la ciudad portuaria ucraniana de ‌Odesa, mientras que las fuerzas de drones de Kiev atacaron buques rusos.

El gobernador de la región de Odesa, Oleh Kiper, dijo que un "masivo" ataque ruso con drones y misiles contra la región meridional se prolongaba ya por quinto día consecutivo, y que las infraestructuras civiles, industriales y portuarias estaban siendo blanco de los ataques.

Tres personas murieron y al menos otras tres resultaron heridas tras un ataque con ​misiles rusos contra un ⁠edificio residencial de siete plantas en Odesa, según informaron las autoridades ucranianas.

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En los ‌últimos días, Rusia ha intensificado los ataques contra los puertos ucranianos ⁠de aguas profundas del mar Negro en ⁠el área metropolitana de Odesa, que gestionan gran parte del grano y otras mercancías del país y son vitales para su economía en tiempos de guerra. Por su ⁠parte, Ucrania ha ampliado su campaña para perturbar la logística de las ​fuerzas rusas en las zonas que Moscú ocupa en ‌el sur de Ucrania y para aislar ‌Crimea, que Rusia anexionó en 2014.

Los drones ucranianos atacaron 20 buques rusos ⁠en el mar Negro durante la noche, según declaró el miércoles el comandante en jefe de las fuerzas de drones de Kiev.

"Ahora, el mar Negro", escribió Robert Brovdi, comandante de las Fuerzas de Sistemas No Tripulados de Ucrania, en Telegram, y ​añadió que ‌este mes se han atacado 116 buques en el mar de Azov.

LOS ATAQUES INTERRUMPEN EL TRÁFICO MARÍTIMO EN EL MAR DE AZOV

Los ataques ucranianos han obligado a Rusia, el principal exportador mundial de cereales, a restringir el tráfico marítimo en el mar de Azov, una ruta por ⁠la que transita aproximadamente una cuarta parte de sus exportaciones de cereales, según informaron fuentes a Reuters. El tráfico marítimo seguía restringido el martes, según indicaron.

El Ministerio de Defensa ruso dijo el miércoles que las fuerzas de Moscú continuaron durante la noche con los ataques contra puertos ucranianos que, según afirmó, gestionaban cargamentos destinados al ejército ucraniano.

Afirmó que se habían alcanzado varios objetivos en los puertos de Odesa y en el cercano ‌puerto de Chornomorsk, así como cuatro buques que, según dijo, transportaban cargamentos para las fuerzas ucranianas en los puertos de Chornomorsk y Dnipro-Buh.

Kiper dijo el martes que dos personas habían fallecido en un ataque con drones perpetrado por la tarde contra infraestructuras portuarias de la región. Según él, un buque civil con pabellón de Islas Marshall había ‌resultado dañado en el ataque.

Kernel , el principal exportador de cereales de Ucrania, suspendió sus operaciones en el puerto de Chornomorsk tras los ataques rusos, mientras que otro ataque ruso dañó ‌su terminal de ⁠aceite vegetal en la región de Odesa, informó a última hora del martes.

El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, calificó los ​ataques contra el transporte marítimo en el mar de Azov de "terrorismo", mientras que el Ministerio de Agricultura de Rusia reconoció que las exportaciones podrían desviarse hacia otras rutas.

Con información de Reuters