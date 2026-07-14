Quién es el árbitro de Francia vs. España en el Mundial 2026, por la semifinal

Iván Barton, el árbitro de Francia vs. España.

Las Selecciones de Francia y España protagonizan este martes una verdadera final anticipada en el Mundial 2026. Con Kylian Mbappé como principal figura de los franceses y una selección española que apuesta por la posesión y el juego colectivo, ambos equipos buscarán un lugar en la definición del campeonato en un duelo que promete máxima intensidad.

En ese contexto, la FIFA confirmó que el encargado de dirigir el encuentro será el árbitro salvadoreño Iván Barton, uno de los jueces con mayor proyección del continente americano. Su designación no es casual: el colegiado ya suma una importante trayectoria en competencias internacionales y fue protagonista de una de las decisiones arbitrales más comentadas de esta Copa del Mundo.

Quién es Iván Barton, el árbitro de Francia vs España

Iván Arcides Barton Cisneros, de 35 años, nació en El Salvador y es considerado el árbitro centroamericano con más partidos dirigidos en la historia de los Mundiales. Con su presencia en la semifinal entre Francia y España superó definitivamente el registro que ostentaba el guatemalteco Carlos Batres como juez principal en la máxima competencia del fútbol.

En el Mundial 2026 ya arbitró cuatro encuentros: Turquía-Paraguay y Japón-Suecia durante la fase de grupos, además del cruce entre Suiza y Colombia en los octavos de final. Su desempeño convenció a la Comisión de Árbitros de la FIFA, que volvió a confiar en él para uno de los compromisos más importantes del torneo.

A lo largo de su carrera profesional, Barton dirigió más de 300 partidos oficiales en competencias nacionales e internacionales. Su perfil se caracteriza por una aplicación estricta del reglamento y una fuerte personalidad para resolver situaciones de alta tensión. Las estadísticas reflejan ese estilo: mostró más de 1.400 tarjetas amarillas y expulsó de manera directa a 86 futbolistas.

La "Ley Prestianni", el antecedente que marcó este Mundial

Uno de los momentos que más repercusión generó en el actual Mundial tuvo justamente a Barton como protagonista. Durante el encuentro entre Turquía y Paraguay, el árbitro salvadoreño es el primero en aplicar la denominada "Ley Prestianni", una normativa incorporada para sancionar determinados comportamientos discriminatorios y gestos considerados ofensivos dentro del campo de juego.

La jugada ocurrió cuando el paraguayo Miguel Almirón se tapó la boca mientras se dirigía a un rival. Después de la revisión del VAR, encabezada por el qatarí Khamis Mohammed Al Marri, Barton resolvió mostrar la tarjeta roja directa, una decisión que sentó un precedente dentro del campeonato y generó un amplio debate en el mundo del fútbol.

Iván Barton, el árbitro de Francia vs. España.

La trayectoria internacional de Barton

La experiencia de Barton trasciende los Mundiales. En los últimos años arbitró competencias de primer nivel organizadas por la Concacaf, como la Copa Oro y la Liga de Naciones, además de participar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y en el Mundial de Qatar 2022, donde llegó hasta los octavos de final.

También acumula experiencia en torneos de clubes de gran relevancia, entre ellos la Liga de Campeones de la Concacaf, la Leagues Cup y el Mundial de Clubes de la FIFA, tanto en la edición 2022 como en la de 2025. Desde agosto de 2023 integra además el plantel de árbitros que dirige encuentros de la Liga Profesional Saudí.

La designación para controlar la semifinal entre Francia y España representa una nueva muestra de la confianza que la FIFA deposita en uno de los árbitros más experimentados del continente. Su firmeza, el respaldo de una extensa trayectoria internacional y su protagonismo en decisiones relevantes del Mundial lo convierten en una de las figuras arbitrales más reconocidas del torneo.