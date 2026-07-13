El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) detalló como estará el clima este lunes 13 de julio en el Área Metropolitana de Buenos Aires y el pronóstico del tiempo para el resto de la jornada. Cómo está el tiempo hoy, la temperatura actual, las alertas meteorológicas y el pronóstico extendido para hoy. Seguí el minuto a minuto.
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este lunes, 13 de julio
Cómo está el tiempo hoy, la temperatura actual, las alertas meteorológicas y el pronóstico extendido para hoy. Seguí el minuto a minuto.
Hace 15 minutos
Mañana fría y con niebla en Capital Federal: temperatura de 8° y baja visibilidad
Arrancó la semana con una mañana fría en Capital Federal. Según el último reporte oficial de las 11:00, el termómetro marca 8° de temperatura, pero la sensación térmica es de apenas 6°C debido a la humedad del 84%. El cielo se presenta parcialmente nuboso, con una nubosidad del 64% y sin probabilidad de lluvia (0 mm).
Un dato a tener en cuenta: la visibilidad es de solo 2 kilómetros, producto de la alta humedad y la falta de viento fuerte. El viento medio sopla a 12 km/h, con ráfagas que llegan a los 29 km/h. La presión atmosférica se mantiene alta, en 1025 hPa. No se registra niebla, aunque las condiciones están al límite.
Para quienes planean actividades al aire libre, la cota de nieve se ubica en 3900 metros, lejos de la ciudad. El punto de rocío de 6°C refuerza la sensación de humedad. Recomendamos abrigarse bien y tener precaución al conducir por la visibilidad reducida. Seguí minuto a minuto el pronóstico del tiempo en vivo.
Hace 30 minutos
Arrancó la semana con 8° y niebla: el frío aprieta en Capital Federal
El frío no da tregua en la Ciudad de Buenos Aires. A las 11 de la mañana, el termómetro marca 8 grados pero la sensación térmica es de apenas 6°C, gracias a un viento medio de 12 km/h con ráfagas de hasta 29 km/h. La alta humedad (84%) y la nubosidad del 64% mantienen el cielo parcialmente nuboso, sin amenaza de lluvia (probabilidad 0%).
Lo que llama la atención es la visibilidad reducida a solo 2 kilómetros debido a la combinación de humedad y nubes bajas. El punto de rocío en 6°C y la presión atmosférica en 1025 hPa indican un ambiente estable pero muy húmedo. No se reporta niebla oficial, pero la baja visibilidad obliga a tomar precauciones al manejar.
Para quienes salen al mediodía, el abrigo sigue siendo obligatorio: la sensación térmica real es gélida. La cota de nieve está en 3900 metros, así que por ahora no hay sorpresas blancas en la Ciudad. Seguí esta actualización en vivo para conocer cómo evoluciona el clima en Capital Federal.
Hace 1 hora
Abrigate bien: arrancó el lunes con 7° y alta humedad en Capital Federal
¡Buenos días! Arrancamos la actualización del clima en Capital Federal a las 10:00 con una temperatura de 7° y un cielo parcialmente nuboso. La sensación térmica es de apenas 5° debido al viento del sur que sopla a 12 km/h, con ráfagas que alcanzan los 27 km/h.
La humedad es muy elevada, al 90%, lo que sumado a una visibilidad reducida de solo 1 km genera una mañana algo brumosa. Sin embargo, el parte oficial no reporta niebla. La presión atmosférica es de 1025 hPa, estable.
La probabilidad de lluvia es 0% con cero milímetros previstos, así que podés salir tranquilo, aunque bien abrigado. El punto de rocío se ubica en 6°, mientras que la cota de nieve está en 3900 metros. Seguí atento a las próximas actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional.
Hace 1 hora
Lunes gélido en Buenos Aires: 7°C, visibilidad baja y sin lluvia a la vista
Arrancamos el lunes con un frío intenso en la Ciudad de Buenos Aires. A las 10 de la mañana, el termómetro marcó 7°C con una sensación térmica de apenas 5°C debido a la alta humedad del 90%. El cielo está parcialmente nublado, pero lo más llamativo es la visibilidad reducida: solo 1 kilómetro, lo que genera un paisaje brumoso en varios puntos de la Capital.
A pesar de la baja visibilidad, no se esperan lluvias durante la jornada — la probabilidad es del 0% —. El viento sopla del sector con una velocidad media de 12 km/h y ráfagas que alcanzan los 27 km/h. La presión atmosférica se mantiene alta, en 1025 hPa, y la cota de nieve está a 3900 metros.
Recomendamos abrigarse bien y tomar precauciones si van a circular, especialmente por la mañana, cuando la visibilidad es más limitada. Seguí todas las actualizaciones del clima en El Destape.
Hace 1 hora
Arrancó el lunes fresco: 7° con sensación de 5 y niebla en la City
Este lunes arrancó con 7° en la Ciudad de Buenos Aires, una mañana fresca y con sensación térmica de 5° por el viento del sur que sopla a 12 km/h con ráfagas de hasta 27 km/h. El cielo se mantiene parcialmente nuboso y la humedad es alta, alcanzando el 90%.
La visibilidad es reducida a solo 1 kilómetro, por lo que hay que manejar con precaución. No se esperan lluvias durante la mañana: la probabilidad es del 0%. El punto de rocío se ubica en 6° y la presión atmosférica es de 1025 hPa, estable.
Para quienes salen temprano, la niebla no está presente según los reportes oficiales, pero la nubosidad alcanza el 76%. La cota de nieve está en 3900 metros, así que las bajas temperaturas se sienten sobre todo en zonas elevadas. Seguí acá el pronóstico del tiempo en vivo de El Destape.
Hace 1 hora
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este sábado
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
Hace 1 hora
Arranca el lunes con 7°C y baja visibilidad en Capital Federal
Este lunes arrancó frío en la Ciudad de Buenos Aires. A las 10 de la mañana, el termómetro marcó 7°C con una sensación térmica de apenas 5°C, producto de la alta humedad del 90% y el viento del sector que sopla a 12 km/h con ráfagas de 27 km/h.
El cielo se presenta parcialmente nuboso con una nubosidad del 76%, y lo que más llama la atención es la visibilidad reducida a solo 1 kilómetro. Aunque el Servicio Meteorológico Nacional no reporta niebla, las condiciones de humedad y la baja visibilidad obligan a extremar cuidados al conducir. La presión atmosférica es de 1025 hPa, estable.
Sin probabilidad de lluvia (0%) y con una cota de nieve en 3900 metros, la jornada no presentará precipitaciones. Eso sí, el punto de rocío en 6°C confirma la sensación de frío húmedo que se siente en la calle. Para las próximas horas, se espera que la temperatura se mantenga baja, así que no olvides el abrigo si salís.
Hace 18 horas
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