Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este lunes, 13 de julio

Arrancó la semana con una mañana fría en Capital Federal. Según el último reporte oficial de las 11:00, el termómetro marca 8° de temperatura, pero la sensación térmica es de apenas 6°C debido a la humedad del 84%. El cielo se presenta parcialmente nuboso, con una nubosidad del 64% y sin probabilidad de lluvia (0 mm).

Un dato a tener en cuenta: la visibilidad es de solo 2 kilómetros, producto de la alta humedad y la falta de viento fuerte. El viento medio sopla a 12 km/h, con ráfagas que llegan a los 29 km/h. La presión atmosférica se mantiene alta, en 1025 hPa. No se registra niebla, aunque las condiciones están al límite.

Para quienes planean actividades al aire libre, la cota de nieve se ubica en 3900 metros, lejos de la ciudad. El punto de rocío de 6°C refuerza la sensación de humedad. Recomendamos abrigarse bien y tener precaución al conducir por la visibilidad reducida. Seguí minuto a minuto el pronóstico del tiempo en vivo.