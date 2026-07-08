El fenómeno, que ya afecta al centro-sur de Chile, ingresó sobre la cordillera norte de la Patagonia y mantendrá condiciones de inestabilidad durante varios días.

La región andina se ve amenazada por el avance de un río atmosférico con una enorme carga de humedad proveniente del océano Pacífico que podría provocar una de las situaciones de precipitaciones más importantes del invierno.

El fenómeno, que ya afecta al centro-sur de Chile, ingresó sobre la cordillera norte de la Patagonia y mantendrá condiciones de inestabilidad durante varios días.

Según informó el sitio Meteored, la inmensa masa de vapor de agua, que se desplaza a miles de metros de altura, transporta un volumen de humedad comparable con el causal de algunos de los ríos más importantes del planeta.

La humedad se transformará en lluvias persistentes y abundantes al encontrarse con la barrera natural de la Cordillera de Los Andes.

Qué es un río atmosférico

Los ríos atmosféricos son corredores estrechos de la atmósfera que trasladan enormes cantidades de vapor de agua desde las regiones tropicales y subtropicales hacia latitudes medias.

Pese a que se trata de un fenómeno relativamente habitual sobre el océano Pacífico, la intensidad del episodio actual mantiene en alerta a los especialistas.

Cuando el flujo continuo de aire húmedo impacta contra la cordillera, se ve obligado a ascender rápidamente. Durante ese proceso, el aire se enfría, el vapor se condensa y se producen lluvias persistentes que pueden extenderse durante varios días consecutivos con importantes acumulados de agua.

Cómo impactará el fenómeno

El fenómeno ya alcanzó una categoría 4 dentro de una escala de 5 niveles, lo que representa una capacidad muy elevada para generar impactos significativos, especialmente en regiones montañosas donde las precipitaciones suelen intensificarse por efecto del relieve.

Ante este escenario, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas de distintos niveles para las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut.

Las zonas bajo alerta roja, que abarcan sectores cordilleranos del sur de Neuquén y de Chubut, podrían recibir entre 60 y 100 milímetros de lluvia, aunque en algunos puntos los registros podrían alcanzar los 150 milímetros. Para las áreas de mayor altura también se prevén nevadas o precipitaciones mixtas de lluvia y nieve.

Mientras que la alerta naranja incluyó el oeste y sur de Neuquén, el centro y oeste de Río Negro y el noroeste de Chubut, donde se esperaban acumulados de entre 30 y 60 milímetros, con posibilidad de superar esos valores en forma localizada.

Pero hacia el este de la cordillera, donde rige una alerta amarilla, las lluvias podrían oscilar entre 10 y 30 milímetros, con probabilidad de aguanieve en sectores elevados.