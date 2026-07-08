El Gobierno usó el crédito con garantías para pagarle a bonistas

El Gobierno del presidente Javier Milei y el ministro Luis Caputo giró inmediatamente al Bank of New York Mellon los 3.200 millones de dólares que desembolsaron este miércoles los bancos BBVA, Santander y Deutsche para que el pago de los servicios de la deuda a los bonistas externos no se vea reflejado con una caída significativa de las reservas internacionales del Banco Central, que de todas maneras quedaron por debajo de los 49.000 millones de dólares luego de haber tocado el nivel más alto desde 2019.

El pago total de los servicios de la deuda rondan los 4.200 millones de dólares, entre vencimientos de capital por unos 2.600 millones de dólares y de intereses por otros 1.600 millones de dólares de los bonos Globales (GD, con legislación del exterior) y los Bonares (AL, con legislación local).

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La estrategia del equipo económico privilegió el menor impacto en las reservas internacionales por lo que los créditos que tomó de los bancos comerciales con garantía del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo ingresaron directamente a las cuentas del Bank of New York Mellon.

Este miércoles se giraron los fondos al Bank of New York Mellon, agente financiero internacional, para el pago de los Globales y se espera que el lunes se complete el pago con las transferencias a Caja de Valores para que acredite los fondos en las cuentas de los tenedores de los Bonares.

El programa financiero presentado esta semana por el ministro Caputo incluía como fuentes de financiamiento créditos por 4.000 millones de dólares contra garantía del BM y el BID, por lo que todavía tiene capacidad para obtener otra línea de crédito por los 800 millones de dólares restantes.

El Gobierno publicó en la edición de este miércoles del Boletín Oficial las resoluciones y contratos que firmaron para respaldar una línea de crédito por 2.000 millones de dólares que aportarán el BBVA y el Santander con garantía del Banco Mundial y por 1.200 millones de dólares con el Deutsche Bank Ag con garantía del BID.

Estás líneas de crédito son a seis años, con tres de gracia y seis pagos semestrales de capital, con pagos de intereses mensuales a una tasa Sofr (actualmente ronda 3,6%) más 0,5% sobre el saldo.

La tasa de la operación no puede tomarse como referencia de la que obtendría el país en una salida voluntaria los mercados internacionales ,que según el Riesgo Papis se sostiene arriba de los 400 puntos y muestra una fuerte resistencia a perforar ese piso pese a todas las señales que Milei y Caputo envían al mercado sobre la capacidad de pago del país.

Además de anunciar un programa financiero, cuyo efecto sobre los mercados se diluyó un día después del anuncio, el presidente Milei prometió reformar la Carta Orgánica del BCRA, la ley de entidades financieras, el mercado de capitales y de seguros con ideas que no son del todo compartidas por los principales actores de las finanzas, que temen de un banco central con menor poder de regulación y de las consecuencias de liberar los otros mercados.

Desembarca el Fondo

Caputo, en tanto, anunció este miércoles que este mes llegará al país la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, “invitada por el presidente Milei” en el “contexto de la excelente relación y el diálogo constructivo de este gobierno con el organismo en el marco del exitoso programa económico en curso”

Caputo remarcó que la visita “permitirá continuar profundizando el trabajo conjunto y el apoyo del FMI para consolidar los avances alcanzados en materia de estabilidad y crecimiento económico”.

Todo el esfuerzo de Milei y Caputo está puesto en romper el piso del riesgo país que permita salir con una colocación en los mercados internacionales, uno de los requerimientos del FMI que lidera Georgieva, para avanzar en la reestructuración de los vencimientos del próximo año que según el propio programa financiero que presentó todavía no tiene garantizado el total de los recursos.