DT Lorenzo lamenta falta de gol de Colombia tras derrota en los penales contra Suiza

El seleccionador de Colombia, Néstor Lorenzo, en el partido contra Colombia

El seleccionador de Colombia, Néstor Lorenzo, afirmó que su equipo pagó ‌el precio ‌de no haber transformado la presión en goles tras la derrota en los penales ante Suiza por los octavos de final del Mundial.

En una rueda de prensa que duró poco más de tres ​minutos, Lorenzo ⁠dijo que Colombia había hecho lo ‌suficiente durante los 120 minutos ⁠como para merecer más ⁠en un partido que describió como reñido, táctico y equilibrado.

"Merecimos un poco más en los ⁠90, por las intenciones y ​remates. No convertir se paga. ‌No hay nada que ‌reprochar, a veces entra y a ⁠veces no", señaló el entrenador argentino.

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"Hoy, tuvimos 17 intentos y no convertir se paga".

"El partido sabíamos que iba a ser ​bastante ‌cerrado, táctico y parejo. A medida que se fue alargando el juego los equipos fueron perdiendo energías y terminó en el empate final ⁠que derivó en los penales", agregó.

El entrenador también defendió su decisión de sustituir al mediocampista Jhon Arias, afirmando que se debió al cansancio y al riesgo de recibir una segunda tarjeta amarilla.

Arias había sido amonestado ‌en la victoria de Colombia sobre Ghana en los dieciseisavos de final y podría haberse perdido unos posibles cuartos de final.

Lorenzo también sustituyó a Luis Suárez en ‌los minutos finales del partido, ya que el delantero había recibido una tarjeta amarilla cuando ‌se cumplía ⁠la hora de juego.

"Teníamos miedo de quedarnos con uno menos en ​alguna llegada tarde. Los cambios fueron por una modificación de sistema", señaló.

Con información de Reuters