El partido que la Argentina ganó sobre la hora 3 a 2 contra Egipto en el Mundial 2026 provocó un nuevo comportamiento llamativo en la demanda de energía eléctrica. Los hogares, que representan al 50% del país, tuvieron una fuerte caída en el consumo minutos antes del inicio del encuentro y se registró un repunte abrupto al terminar el sufrido partido que le dio el pase a los cuartos de final a la Selección Argentina.

Cammesa, la compañía que administra el mercado eléctrico mayorista en todo el país, registró una caída en la demanda eléctrica de alrededor de un 9% durante el partido. Es decir, el consumo cayó cerca de 1.700 MW, el equivalente a la capacidad de generación máxima de las tres centrales nucleares del país.

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Según la compañía mixta, la demanda previa al inicio del partido era de 21.722 MW, similar a la prevista por Cammesa para un día martes hábil de julio.

Sin embargo, este martes no fue normal ya que cerca de las 13 más de 47 millones de personas modificaron su consumo energético al mismo tiempo y la demanda cayó en minutos hasta los 20.040 MW, tal como quedó registrado en el sitio web de Cammesa, que hace el seguimiento permanente del comportamiento de la generación y la demanda en todo el país.

En Cammesa observan que a medida que la Selección Nacional va pasando de fases en el Mundial el movimiento de la demanda es cada vez más pronunciado. Se espera que el próximo sábado frente a Suiza la caída del consumo sea mayor.

Partido de locos, consumo energético de locos

Minutos después del pitazo del réferi francés François Letexier, cuando la Argentina se iba al entretiempo 0 a 1, la demanda repuntó nuevamente hasta los 20.600 MW, cerca de la prevista para un día hábil normal.

Es decir, prácticamente todos los hogares del país tuvieron el mismo comportamiento al mismo tiempo y el consumo repuntó. En el entretiempo se prende la luz del baño, la cafetera, se abre la heladera y se usa la pava eléctrica. Todos al mismo tiempo.

Lo llamativo es que a las 14.10, cuando comenzaba el segundo tiempo, la demanda volvió a caer repentinamente hasta un consumo de 18.778 MW. Mayor al primer tiempo. Por el comportamiento del consumo en picos altos y bajos en forma de “W”, Cammesa activó el protocolo de emergencia y volvió a operar en “condición de alerta”.

Esto no es por una falla en el Sistema Argentino de Interconexión (SADI), como cuando ocurre un apagón masivo en alguna región del país, sino porque todos los hogares del país –literalmente- consumen y dejan de consumir energía al mismo tiempo.

Luego de los goles del Cuti Romero, Messi y el cabezazo salvador sobre la hora de Enzo Fernández, los hogares argentinos volvieron a consumir energía tal como estaba previsto. En otras palabras, después de las 15 (cuando se volvió a respirar en todo el país por el pasaje a cuartos de final) la curva del consumo subió rápidamente.

A las 16, en medio de festejos callejeros y las bocinas de los autos y colectivos, el consumo de los hogares repuntó al nivel esperado por Cammesa. Veremos qué ocurre el próximo sábado a las 22, cuando Scaloni, Messi y compañía defiendan nuevamente el título de campeones del mundo.