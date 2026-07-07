Trump apoyaría la posible venta de aviones F-35 a Turquía, según fuentes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, da la bienvenida al presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, en la Casa Blanca en Washington, D.C., Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respaldaría la posible venta de aviones de combate F-35 ‌a Turquía durante una ‌visita a Ankara, dijeron el martes dos fuentes familiarizadas con el asunto, aunque aún no se han resuelto por completo los obstáculos legales y en el Congreso.

La medida sería el mayor gesto hasta ahora de Trump —que viaja a Ankara para asistir a una cumbre de la ​OTAN— hacia el presidente ⁠turco, Tayyip Erdogan, a quien el mandatario estadounidense ‌elogia con frecuencia y considera un aliado cercano. ⁠Los dos países han disfrutado de ⁠vínculos más cálidos desde que Trump regresó al cargo el año pasado.

Pese a la buena relación, la adquisición por ⁠parte de Turquía en 2019 del sistema ruso de ​defensa aérea S-400 ha seguido siendo ‌un punto delicado en los ‌lazos bilaterales. En respuesta a la compra turca, Washington ⁠impuso en 2020 sanciones a una importante empresa turca de defensa y retiró a Turquía del programa de aviones de combate furtivos F-35, en el que Ankara también ​era socio ‌de producción.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El Congreso también aprobó una ley que prohíbe cualquier venta de F-35 a Turquía mientras Ankara conserve los S-400, al afirmar que el sistema ruso suponía un riesgo de seguridad para las ⁠aeronaves de combate fabricadas en Estados Unidos. Actualmente, la legislación estadounidense no permite a Turquía operar ni poseer el sistema S-400 si desea reincorporarse al programa F-35.

Una solución que en las últimas semanas ha ganado fuerza es enviar el sistema ruso a un tercer país, aunque aún no se ha ‌cerrado un acuerdo al respecto, según las fuentes, que pidieron el anonimato para hablar de asuntos sensibles. No estaba claro si una medida de ese tipo sería aceptada por Rusia, que exige obligaciones de usuario final en las ventas de ‌armas.

The New York Times informó primero de la posible decisión sobre los F-35. La Casa Blanca y el Ministerio de Relaciones ‌Exteriores turco ⁠no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios. La embajada de Estados Unidos en ​Ankara no hizo comentarios de inmediato.

Con información de Reuters