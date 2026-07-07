Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este martes, 7 de julio

⏰ Sorteo La Previa

¡Buenos días, apostadores! Arrancamos la jornada del martes 7 de julio con el primer sorteo del día: La Previa. Se juega de lunes a sábado a las 10:15 hs. Si tenés un pálpito o soñaste con algo, este es el momento de jugarle. ¡Que la suerte te acompañe!