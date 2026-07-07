Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te acercamos los resultados al instante de cada sorteo de la Quiniela de la Ciudad, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, además de los mejores pálpitos y significados de los sueños.
Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este martes, 7 de julio
Seguí el minuto a minuto de los sorteos de la Quiniela Nacional, Provincia y demás loterías.
Hace 7 minutos
¿Se te cayó el mate? Mejor jugale al 17: la desgracia paga en la quiniela
Jugarle a la desgracia
En la city, los apostadores tienen una regla de oro: las malas noticias se juegan a la quiniela. Si pasa algo malo, las apuestas llueven sobre el 17 (La desgracia) o el 13 (La yeta). La superstición manda. ¿Se te rompió un espejo? ¡Ya sabés qué número jugar!
Hace 22 minutos
¿Te despertaste con una corazonada? ¡Enterate qué número le podés jugar al sorteo La Previa!
⏰ Sorteo La Previa
¡Buenos días, apostadores! Arrancamos la jornada del martes 7 de julio con el primer sorteo del día: La Previa. Se juega de lunes a sábado a las 10:15 hs. Si tenés un pálpito o soñaste con algo, este es el momento de jugarle. ¡Que la suerte te acompañe!
Hace 1 hora
¿Se te pinchó una gamba? Jugale al 17 y al 13: la desgracia y la yeta pagan en la quiniela
Jugarle a la desgracia
El apostador argentino tiene una regla de oro: las malas noticias se juegan a la quiniela. Si pasa algo malo, las apuestas llueven sobre el 17 (La desgracia) o el 13 (La yeta). La superstición manda en la city. ¡A cruzar los dedos para el próximo sorteo!