Comisario UE dice que decisiones sobre deporte deben hacerlas organismos deportivos, no políticos

Imagen de archivo de Glenn Micallef, comisario europeo de Equidad Intergeneracional, Juventud, Cultura y Deporte, durante el 50 Congreso Ordinario de la UEFA, en Brussels Expo, Bruselas, Bélgica.

Glen Micallef, el comisario europeo responsable, entre otras, ‌de la ‌cartera de deporte, dijo el lunes que las decisiones deportivas corresponden a los organismos deportivos y no a los políticos, en medio de ​la indignación ⁠por la intervención del presidente ‌de Estados Unidos, ⁠Donald Trump, ante ⁠la FIFA antes de un partido del Mundial.

El comentario de Micallef ⁠en la red social ​X se produce ‌después de que ‌la FIFA suspendiera la sanción ⁠por tarjeta roja impuesta al delantero estadounidense Folarin Balogun, lo que le ​permitirá jugar ‌contra Bélgica, tras la intervención personal de Trump, quien instó al presidente de la FIFA, Gianni ⁠Infantino, a revisar el caso.

"Muchos aficionados al fútbol, incluidos exjugadores, ya se han pronunciado sobre la suspensión de Balogun. Como aficionado, yo también creo que ‌fue una decisión equivocada", escribió Micallef.

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"Dicho esto, siempre he sido claro. Las decisiones sobre las normas deportivas y los ‌asuntos deportivos corresponden a los organismos deportivos, no a los políticos. ‌Influir ⁠en las decisiones deportivas socavaría la autonomía ​del deporte", añadió.

Con información de Reuters