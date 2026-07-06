Caputo presenta el plan económico del gobierno y revela el pago de la deuda externa

El equipo económico, comandado por Luis Caputo, se prepara para presentar este lunes la hoja de ruta con la cual cumplirá con sus obligaciones financieras pactadas hasta el fin del mandato del presidente Javier Milei.

El Ministerio de Economía recurrió a distintos mecanismos para afrontar los compromisos de deuda. Entre el abanico de oportunidades, destacaron la renovación de REPOS, licitaciones y acuerdos con organismos multilaterales.

En el corto plazo asoman los US$4.300 millones que deberá afrontar el próximo 9 de julio, correspondientes al pago con bonistas privados.

El secretario de Finanzas, Federico Furiase, adelantó la presentación oficial que tendrá lugar el próximo lunes. “El lunes 6 de julio se anunciará el programa financiero del Tesoro para 2026-2027. Incluirá el cronograma de vencimientos de deuda en dólares del Tesoro y las fuentes de financiamiento que se emplearán”, dijo durante una entrevista en un streaming oficialista.