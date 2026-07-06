La Libertad Avanza busca reactivar la actividad parlamentaria con una posible sesión del Senado el 8 de julio, mientras que Javier Milei y Victoria Villarruel volverán a coincidir públicamente en el acto patrio del 9 de julio en Tucumán. El 9 de julio será escenario de un nuevo encuentro entre el presidente Javier Milei y su vice, Victoria Villarruel, durante la vigilia en la Casa Histórica de Tucumán. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
Caputo presenta el plan económico del gobierno y revela el pago de la deuda externa
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Hace 18 minutos
Milei pierde la batalla cultural, según la última encuesta
El Gobierno de Milei tiene cada vez menos respaldo en iniciativas claves del ideario libertario. Un 61,9% cree que la Casa Rosada debería enfocarse más en resolver los problemas económicos que en otros temas de la supuesta "batalla cultural".
Hace 1 hora
El equipo económico presenta la hoja de ruta para afrontar los pagos de deuda hasta 2027
El equipo económico, comandado por Luis Caputo, se prepara para presentar este lunes la hoja de ruta con la cual cumplirá con sus obligaciones financieras pactadas hasta el fin del mandato del presidente Javier Milei.
El Ministerio de Economía recurrió a distintos mecanismos para afrontar los compromisos de deuda. Entre el abanico de oportunidades, destacaron la renovación de REPOS, licitaciones y acuerdos con organismos multilaterales.
En el corto plazo asoman los US$4.300 millones que deberá afrontar el próximo 9 de julio, correspondientes al pago con bonistas privados.
El secretario de Finanzas, Federico Furiase, adelantó la presentación oficial que tendrá lugar el próximo lunes. “El lunes 6 de julio se anunciará el programa financiero del Tesoro para 2026-2027. Incluirá el cronograma de vencimientos de deuda en dólares del Tesoro y las fuentes de financiamiento que se emplearán”, dijo durante una entrevista en un streaming oficialista.
Hace 2 horas
Después de la renuncia de Adorni, la mayoría de los argentinos rechaza a Milei
Según la última encuesta de Atlas Intel, la corrupción es hoy la principal preocupación de los argentinos y la mayoría cree que es probable que aparezcan nuevos casos de corrupción.
La última encuesta de Atlas Intel y Bloomberg reflejó un fuerte deterioro en la imagen del gobierno de Javier Milei, con un rechazo mayoritario a la gestión presidencial y una creciente preocupación por la corrupción, que desplazó a otros problemas históricos como la inflación y la inseguridad. Todo esto ocurre tras la renuncia del ahora ex jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito.
Hace 3 horas
La crisis de los endeudados: no sos vos, es Caputo
La cifra registrada de personas que no pueden pagar sus deudas es récord y es apenas lo que detectan las estadísticas. El fenómeno de los usureros barriales, las empresas cada día más morosas y los proyectos para salir de esta emergencia.
Karina no se llama así. Pide anonimato porque tiene miedo. Trabaja en la construcción, estudia, tiene 3 hijos a cargo, tuvo un problema de salud, no llegaba con el sueldo y acudió a un prestamista en el barrio popular donde vive. Su caso no figura en las estadísticas que indican que 1 de cada 4 personas que tiene una deuda bancaria o con una billetera virtual no puede pagarla, situación que involucra al menos a 6 millones de argentinos. Los datos de morosidad con tarjetas, bancos y aplicaciones, más que alarmantes, son los que están en el sistema. Karina, que no se llama así y tiene miedo, no tiene tarjeta ni pide préstamos virtuales: le debe a un usurero, a un matón que entró a su casa a reclamarle 1.500.000 pesos cuando ella pidió prestados 200.000, que amenaza a sus hijos. Su caso, como el de muchos otros, no queda en ninguna base de datos. El récord histórico de morosidad registrado es apenas la punta del iceberg.
Hace 9 horas
Las consecuencias de la informalidad: menos recaudación y aportes, más morosidad
Pese al discurso del Gobierno, el crecimiento de los puestos de trabajo informal genera fuertes perjuicios tanto para el Estado como para los propios trabajadores. Por qué el modelo de empleo de estos tiempos complica la reactivación económica.
Hace 9 horas
Los riesgos del plan de LLA para el Congreso en la era post Adorni
Con Diego Santilli en lugar del eyectado Manuel Adorni, la Casa Rosada reunió a su tropa y buscó acercamientos con los aliados. Las compatibilidad de las agendas y los tiempos.
Hace 9 horas
Tarifazos: las privatizadas ganan más, pero no invierten en mejorar los servicios
En los primeros dos años de gestión libertaria las ganancias de las principales empresas de servicios públicos crecieron más del 55%, en términos reales. Sin embargo, lejos de invertir en mejorar la infraestructura de los servicios que usa la población, por el contrario, buena parte del excedente terminó en activos financieros.
Hace 19 horas
García Cuerva apuntó contra el Gobierno y pidió no ser "indiferentes" frente a la pobreza
El arzobispo de Buenos Aires llamó a fortalecer el compromiso para aquellos argentinos que padecen actualmente "el agobio de la falta de trabajo". Encabezó una misa para recordar el asesinato de tres sacerdotes y dos seminaristas en 1976.
Hace 20 horas
Pese al apoyo de Jalil a Milei, Catamarca ya perdió $13 mil millones en el año
Catamarca enfrenta una fuerte caída de recursos coparticipables que afecta directamente sobre la situación económica. En junio, la provincia recibió $178.355 millones, lo que significó una caída real del 2,7%.
Hace 23 horas
El consumo no repunta: las ventas minoristas cayeron 1,3% en junio respecto a mayo
La lluvia de promociones por el Día del Padre no alcanzaron para mejorar los números del mes anterior. Aunque en la medición interanual, las ventas aumentaron un 0,9%, en lo que va del año ya acumulan una caída del 2,5%. El informe de CAME.
Hace 23 horas
LLA intentará reactivar el Congreso y Milei se reencontrará con Villarruel
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00:05 | 05/07/2026
La mentira de la inflación de Milei
La distorsión no es solo metodológica. El IPC del INDEC de Milei permite construir la narrativa de desinflación mientras oculta el impacto regresivo del cambio de precios relativos. Con tarifas, servicios y transporte ganando peso en el presupuesto familiar, lo relevante no es cuánto baja la inflación subestimada, sino cuánto ajuste adicional sobre el ingreso disponible puede soportar la sociedad.
Para una familia con ingresos equivalentes a dos salarios mínimos vitales y móviles (735.600 pesos en junio), el pago de los servicios públicos (incluyendo los subsidios) habría alcanzado el 22% del ingreso familiar. Imagen ChatGPT.
00:05 | 05/07/2026
Los dos favores del peronismo que Milei necesita para quedarse en el poder
El gobierno lanzó la campaña por la reelección y apura un pacto con el elenco estable del poder. El objetivo de Santilli y la posibilidad creciente de un escenario sin PASO. El pensamiento intimo de Kicillof de cara a un enfrentamiento con Cristina.
21:47 | 04/07/2026
Milei mandó la Fragata Libertad a EE. UU. por el 4 de julio: no pasaba desde 1976
El buque escuela tomó parte del desfile náutico en conmemoración de los 250 años de la independencia de Estados Unidos. El antecedente de la dictadura.
21:45 | 04/07/2026
El Partido del Rumbo cierra filas y profundiza el desguace estatal
El bautismo de la coalición del círculo rojo bajo la batuta de Washington. Un proyecto de entrega de soberanía que busca trascender al propio Milei
Milei se convirtió en el primer presidente argentino en asistir a una celebración de independencia en la embajada yanqui.
20:20 | 04/07/2026
Enojo por una bandera de EE.UU. en el Monumento de Rosario
La presencia de la bandera, que coincide con el aniversario 250 de la independencia estadounidense, fue criticada en redes sociales. Se suma a los constantes gestos del Gobierno Nacional hacia Estados Unidos.