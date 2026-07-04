Enojo por una bandera de EE.UU. en el Monumento de Rosario

La presencia de la bandera de Estados Unidos flameando en un mástil del histórico Monumento a la Bandera en Rosario llamó la atención de los vecinos y turistas. Las imágenes, que se dan en el medio del aniversario 250 de la independencia estadounidense, se viralizaron rápidamente en redes sociales.

En el mismo lugar donde hace apenas dos semanas asistió el presidente Javier Milei junto a autoridades de la provincia y locales para celebrar el Día de la Bandera, ahora apareció izada una bandera del país del norte. Su presencia desató enojo de usuarios en redes sociales, quienes calificaron la situación como "vergonzosa".

"Alguien me puede decir porque está bandera está en el monumento en Rosario?", se preguntó un usuario de X.

Desde las redes oficiales de la ciudad de Rosario, a cargo de Pablo Javkin, no hubo una comunicación al respecto, tampoco del gobernador santafesino, Maximiliano Pullaro, ni de la Casa Rosada.

Este gesto se suma a los constantes guiños hacia Estados Unidos por parte de Milei, que se convirtió el martes pasado en el primer presidente argentino de toda la historia en asistir a la celebración del Día de la Independencia en la embajada de Estados Unidos.

Los gestos de Argentina a EE.UU.

Para Milei, el país gobernador por Donald Trump no es solo una nación que cree aliada y que visitó casi 20 veces desde que asumió sino que la considera como un "un faro de la libertad", como lo describió en un reciente mensaje.

"Felicito a todos los estadounidenses en este 4 de julio y cuento con que sigan siendo un faro de libertad en el Norte, mientras volvemos a hacer de la Argentina un faro de la libertad en el Sur", escribió Milei en su cuenta de X.